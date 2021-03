MasterChef 10, Chicco Cerea e Mauro Colagreco ospiti della finale

Antonio, Aquila, Irene e Monir, sono gli aspiranti chef protagonisti della super sfida finale di MasterChef Italia mentre i due chef ospiti d'eccezione rispondono ai nomi di Chicco Cerea e Mauro Colagreco. Appuntamento stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale‌ ‌108‌ ‌e‌ ‌su‌ ‌digitale‌ ‌terrestre‌ ‌canale‌ ‌455). Condividi:

gli ospiti d'onore approfondimento MasterChef 2021, le anticipazioni della finale. Stasera alle 21.15 A stemperare l'atmosfera (o a renderla più incandescente, a seconda dei punti di vista), per questa battaglia all’ultima ricetta ci saranno in studio due ospiti eccezionali: lo chef Chicco Cerea, tre stelle Michelin con il ristorante “da Vittorio” a Brusaporto (Bergamo), e Mauro Colagreco, chef numero uno al mondo nella classifica “50 Best Restaurants”, tre stelle Michelin con il suo “Mirazur” a Mentone. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli osserveranno con attenzione le prove e consegneranno l’agognata casacca solo a chi dimostrerà di essere davvero pronto alla grande sfida finale.

Enrico Cerea, detto Chicco approfondimento MasterChef 10, chi sono i finalisti. FOTO Figlio d'arte e primogenito di Bruna e Vittorio, lo chef nasce con la passione della cucina nelle vene, fin da quando era solo un bambino. E quella passione lo ha nutrito al punto che ogni momento libero, a cominciare dalle vacanze scolastiche, è diventato un pretesto per seguire, curiosare, studiare i segreti delle cucine di tutto il mondo. Come si legge nel sito ufficiale di famiglia, Chicco Cerea è "sorretto da un talento mai autocelebrativo, ha acquisito uno stile personalissimo, miscelando le ricette della cucina di Vittorio con la sensibilità e la tecnica appresa negli anni. Non ha mai smesso di imparare". E non vediamo l'ora di vederlo in azione stasera insieme ai finalisti della decima edizione del talent culinario più amato del piccolo schermo.