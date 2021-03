MasterChef 10, attesa per la finale di stasera. DIRETTA

La ventunenne, da poco laureata in Design Industriale vorrebbe proseguire i suoi studi con un master in Food Design. Alle Audizioni non aveva convinto del tutto ma chef Giorgio Locatelli aveva deciso di puntare tutto su di lei, concedendole la firma sul grembiule e un posto nella MasterClass. Sir Locatelli ci aveva visto lungo: ecco in finalissima con la sua cucina caratterizzata da sapori eleganti e un'armonia di colori.