EPCC 2020: le foto della settima puntata

Per il settimo appuntamento di EPCC Live, andato in onda martedì 19 maggio su Sky Uno, Alessandro Cattelan ha avuto due ospiti femminili davvero eccezionali: l’attrice, regista e cantante Asia Argento e la giornalista e conduttrice tv Ilaria D’Amico. Tra risate, indiscrezioni, sfide e campioni dell’Inter del Triplete, riuniti in occasione del decennale, ecco le foto con tutti i momenti più belli di questa puntata.