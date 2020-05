La sesta puntata di Epcc Live ha visto, tra le tante sorprese, i regali che Cattelan ha aperto in diretta (il padrone di casa ha compiuto quarant'anni l'11 maggio - QUI L'INTERVISTA), Fabio Rovazzi in versione robot, l'architetto Stefano Boeri che ha disegnato la città del futuro e i ragazzi di Fridays For Future che in quella città del futuro a basso impatto ambientale sperano.

Dopo l'imperdibile twerk perfetto di Fabio Rovazzi (QUI IL VIDEO), è arrivato il momento della canzone che ci ricorderà per sempre tutto quello che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo. Alessandro Cattelan è tornato a cantare la sua ultima hit, “Ce la faremo”, l’inno - musicato dagli Street Clerks - di tutte quelle frasi che hanno riempito le nostre giornate di quarantena e che ora non sopportiamo più. Stavolta la canzone era accompagnata dalla sua traduzione nella lingua dei segni Italiana.