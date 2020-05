Alessandro Cattelan canta “Ce la faremo”

Non vediamo l’ora di risentire il brano “Ce la faremo”, sperando che in questa settima puntata Alessandro Cattelan ce la suoni e ce la canti di nuovo. Una canzone che concentra in un testo emozionante tutte le cose che abbiamo vissuto nel difficile periodo della Fase 1. Non dimentichiamocene, soprattutto in questa Fase 2 ma in generale per sempre. Guardate il video della canzone “Ce la faremo”