Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 18 marzo

Family Food Fight, ore 21:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Sei famiglie raggiungono la cucina del programma, sfidandosi ai fornelli seguendo un preciso tema: il pranzo della domenica. A giudicarli saranno i tre giudici Lidia e Joe Bastianich e Antonio Cannavacciuolo.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

A gennaio 2020 la polizia riceve una chiamata da Camden. Una donna ritiene che qualcuno abbia compiuto degli atti vandalici di fronte casa sua. Punta il dito contro il vicino, ignara del fatto che siano i primi elementi del caso dello squartatore di Camden.

Punk, ore 21:15 Sky Arte

Sguardo puntato sulla periferia americana, dove la rabbia e l’alienazione accendono la fiamma del punk estremo, noto come hardcore, al centro del terzo episodio di “Punk”. Da qui prenderà il via una cultura musicale fai-da-te che attraverserà l’intero continente.

Lobster Wars: a caccia di chele, ore 21:00 Blaze

Il periodo natalizio è fondamentale per i capitani, che riescono a realizzare il 40% del proprio fatturato. Le aragoste di Natale sono particolarmente preziose per loro. Molta gente infatti le ricerca per festeggiare San Silvestro.

Maurizio Battista: Allegro? Sì sì… non troppo, ore 21:00 Comedy Central

Diretto, senza orpelli, da solo sul palco di fronte al pubblico, rivediamo lo spettacolo di Maurizio Battista con battute che l’hanno reso uno dei comici romani più amati.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Il dottor Christian si occupa del caso di un uomo che ha perduto 80 kg e in seguito riacquisito un peso maggiore. Pixie invece rivolge la propria attenzione a una paziente in sovrappeso. Una condizione così severa da averle provocato una grave ernia.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Piano ambizioso per i Brown. Bear e i suoi fratelli si mettono al lavoro su un progetto per smontare e trasportare un mulino. Devono però fare attenzione al vento.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

Alcuni esperti svelano quelli che sono i segreti dell’ingegneria in miniatura, scavando a fondo dell’affascinante universo del modellismo. Ecco raccontato come si arriva dal prototipo all’esemplare riprodotto in scala alla perfezione.

Oak Island e il tesoro maledetto, ore 21:00 History

Dopo anni di ricerche, la squadra crede di aver trovato il tunnel sotto il fiume, fondamentale per trovare il tesoro. Alcuni indizi portano a delle nuove scoperte. La squadra non intende darsi per vinta.

Wild Hawaii, ore 21:10 Nat Geo wild

Il titolo di questo nuovo episodio è “Sopravvivere nelle profondità”. Si prosegue alla scoperta dei segreti delle Hawaii, nate dal fuoco in un mondo d’acqua. Isole spettacolari, sulle cui superfici creature lottano ogni giorno per sopravvivere.

Serie TV in onda stasera

Taboo, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic torna “Taboo”, la serie ideata e interpretata da Tom Hardy e ambientata nella Londra degli inizi dell’800. In questo settimo episodio un evento tragico conduce al tradimento di Delaney, che dovrà riuscire a mettere in pratica un nuovo piano per venir fuori dall’impasse nel quale si trova, sfruttando il proprio ingegno.

Stumptown - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox vediamo invece il dodicesimo episodio di “Stumptown”, la serie tv tratta dall’omonimo fumetto. Il titolo è “Dirty Dexy Money” e vede Grey continuare ad aiutare Hoffman. Dex intanto diventa amica del suo nuovo cliente. Questi è il proprietario di un locale di spogliarello maschile, che inspiegabilmente continua a perdere denaro.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 rivediamo gli episodi 17 e 18 della seconda e ultima stagione di “The good doctor”. Il primo si intitola “Un talento speciale” e vede Shaun soffrire particolarmente per la propria condizione di escluso, quando il resto della squadra di chirurgia lavora a un intervento molto delicato. Il secondo si intitola “Nella mente di Shaun” e vede il giovane dottore terminare al pronto soccorso dopo una rissa da bar.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie interpretata da Tom Selleck che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department. Gli episodi di stasera si intitolano “Nuove regole” e “L’arte della guerra”. Nel primo Frank fa setacciare la città a caccia del killer del Vice Capo Kent e di sua moglie. Nel secondo invece Danny va a caccia del membro di una gang che ha colpito un componente della famiglia Reagan.

The sinner, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima stagione di “The sinner”, la serie tv con protagonista Jessica Biel. Il terzo episodio vede Cora ritenuta in grado di intendere e di volere. Conferma la propria colpevolezza per dare sollievo alla propria famiglia. Nel quarto episodio Ambrose convince la dottoressa Chang a sottoporre Cora a delle sedute di ipnosi.

Riverdale - 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Alle 21:14 su Premium Stories, in onda il secondo episodio della quarta stagione di “Riverdale”, tratta dai personaggi protagonisti dei fumetti della casa editrice Archie Comics. Archie incoraggia Mad Dog a frequentare Riverdale High, unendosi alla squadra di football.

Chicago Fire - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15 ancora un altro episodio dell’ottava stagione di “Chicago Fire”. La sesta puntata si intitola “Qualcosa non ha funzionato” e mostra la squadra alle prese con una chiamata per una casa in fiamme. In seguito all’incendio morirà la nonna di Trevor, un bambino salvatosi soltanto perché a casa di un amico.

Gordon Ramsay: fuori menù, ore 21:00 National Geographic

Su National Geographic vediamo un episodio della serie del celebre chef Gordon Ramsay, dal titolo “I segreti della cucina maori”. In questo appuntamento Ramsay arriva negli più remoti del Sud della Nuova Zelanda.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids continuano gli episodi di “New school”, la sit com ambientata tra gli studenti della McGaffin International Middle School. Il nono episodio, “Il ritorno della voce misteriosa”, vede Nick a metà strada per entrare nel Wall. Nuove prove da parte della voce nella App. Il decimo episodio si intitola “La giornata dell’oceano” e il Preside Spencer indice una caccia al tesoro.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. un altro episodio di “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di AJ, un bambino molto intelligente alla guida di Blaze, un monster truck rosso. Accanto a loro, gli amici Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Alle 21:10 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi formata da Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe. I Thunderman provano a condurre una vita normale nella città immaginaria di Hiddenville.

Steven Universe, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network vediamo la serie animata creata da Rebecca Sugar. Seguiamo le avventure di Steven Universe, un giovane ragazzo che vive nella fittizia città di Beach City insieme alle tre aliene Garnet, Perla e Ametista.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, va in onda “Wacky Races”, il reboot in computer grafica della serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Gigantosaurus, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior vediamo “Gigantosaurus”, la serie animata francese in CGI dedicata ai bambini in età prescolare. Le avventure di quattro giovani amici dinosauri e il loro mondo preistorico.

