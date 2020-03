Riverdale, il cast della quarta stagione della serie tv

Il teen-thriller Riverdale continua a conquistare sempre più fan e dall’11 marzo è disponibile anche in Italia la quarta stagione. Sarà composta da ventidue episodi e ovviamente è segnata dalla scomparsa di Luke Perry, interprete del papà di Archie, Fred Andrews, che viene ricordato in un episodio speciale a lui dedicato. Il quarto capitolo di Riverdale si apre infatti con “In memoriam” come omaggio e tributo all’attore e al personaggio che interpretava. Per l’occasione è apparsa anche l’amica e collega Shannen Doherty che ha lavorato con lui nel telefilm cult “Beverly Hills 90210”. Oltre a Luke Perry, non sarà nel cast anche Ashleigh Murray che porterà il personaggio di Josie McCoy nella nuova serie “Katy Keene” spinoff di Riverdale. La Josie di Katy Keene è una versione adulta rispetto all’adolescente perché è ambientata nel futuro rispetto alla serie originale.

Le conferme e gli attori ricorrenti

Per la quarta stagione di Riverdale sono invece stati riconfermati tutti gli interpreti principali Cole Sprouse, KJ Apa, Camila Mendes e Lili Reinhart. Interpreteranno ancora una volta i “core four” Jughead, Archie, Veronica e Betty. Con loro ci saranno anche Madelaine Petsch (Cheryl Blossom), Casey Cott (Kevin Keller) e Charles Melton (Reggie). Tra i genitori torneranno Mädchen Amick nei panni di Alice Cooper, Marisol Nichols e Mark Consuelos nei panni di Hermione e Hiram Lodge, e infine di Skeet Ulrich nel ruolo di FP Jones. Con l’addio di Luke Perry, ci sarà più spazio per Molly Ringwald che interpreterà Mary Andrews, la madre di Archie. Tra gli attori ricorrenti ci saranno anche Kerr Smith e Wyatt Nash. Il primo, già apparso in The Fosters e Life Unexpected, ritorna in Riverdale dopo essere apparso nel quarto episodio della seconda stagione. Interpreterà il nuovo preside della Riverdale High, Mr. Honey. Wyatt Nash sarà invece Charles Smith, personaggio introdotto nel ventiduesimo episodio della terza stagione.

I nuovi personaggi di Riverdale 4

Un nuovo insegnante Mr. Chipping verrà interpretato da Sam Witwer e insegna nella scuola privata che Jughead frequenta nella quarta stagione grazie alla borsa di studio. Sarà un punto di riferimento e di ispirazione ai suoi studenti. Tra i personaggi presenti anche Dodger, nemesi di Archie nei nuovi episodi e verrà interpretato dall’attore canadese Juan Riedinger. Al cast si sono uniti anche Mishel Prada, Ryan Robbins e Timothy Webber che interpretano rispettivamente Hermosa, Frank Andrews e Forsythe Pendleton Jones I. Hermosa è un’investigatrice privata nata e cresciuta a Miami che giunge in città con l’entrata in scena tipica di una femme fatale. Frank Andrews è il fratello del defunto Fred e zio di Archie, mentre Forsythe Pendleton Jones I è il nonno di Jughead Jones e padre di FP Jones.