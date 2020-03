Prende il via Family Food Fight , il nuovo cooking show in onda ogni giovedì su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. A giudicare la cucina casalinga delle famiglie italiane e non solo, i giudici Antonino Cannavacciuolo , Joe Bastianich e sua madre Lidia Bastianich . In attesa del prossimo appuntamento, continua a leggere per rivivere i momenti più divertenti della prima puntata.

Sei famiglie provenienti da tutta Italia e anche oltre, si sono messe in moto per condividere la stessa meta: la cucina di Family Food Fight per darsi battaglia su quale sia la migliore cucina casalinga d’Italia.

Dalla Campania la dieta mediterranea dei Raviele, dalla Lombardia i sapori di montagna degli Scainelli, dalla Puglia i gusti della tradizione dei Magistà, dall’Emilia Romagna la cucina innamorata dei De Florio, tra la Sicilia e l’Algeria le spezie esotiche delle Benziadi, dal Lazio le ricette nostrane dei Lucini. A giudicare le famiglie un’altra famiglia un po’ allargata: Lidia e Joe Bastianich insieme ad Antonino Cannavacciuolo osserveranno le famiglie ed ogni loro mossa dalla stanza del monitor lasciandole libere di cucinare come a casa loro. Nella prima puntata le famiglie hanno affrontato tre prove: Il miglior pranzo della domenica, il buffet da divano e la riproduzione della rainbow cake di Lidia Bastianich. Cosa è accaduto durante le tre prove? I momenti più divertenti ve li raccontiamo qui.

Prima prova: Il pranzo della domenica

Scintille nella cucina della famiglia dei Raviele con Paola che tiene sotto controllo i ruoli di tutti i componenti della famiglia. Nonna Paola Scainelli si lascia andare su Luca giudicandolo “il solito fighetto”. Luca è chiaramente messo sotto stress dalla nonna, che a detta di Antonino “è l’unica capace in cucina”. Sull’urlo di famiglia delle Benziadi, simile a quello di una antica tribù, i concorrenti si fermano mentre Joe colto alla sprovvista scappa impaurito. Nella cucina dei Lucini Elettra tiene tutti a bacchetta fino a quando però Dante, considerato il jolly della cucina, non dice la sua, in romanesco ovviamente, incitandola a muoversi. Paolo Raviele nel frattempo viene messo all’angolo dalle donne della sua brigata, ma Joe Bastinich decide di andare in suo soccorso. Dopo aver assaggiato i menu delle famiglie, i giudici assegnano il titolo del miglior pranzo della domenica alla famiglia degli Scainelli mentre decidono di mandare al duello finale la famiglia De Florio.

Seconda prova: Il buffet da divano

Per la seconda prova, al fianco dei giudici c’è Guido Meda con la sua voglia di pizza e Benedetta Parodi che guarda caso ha messo a punto una ricetta veloce da mostrare alle famiglie in gara. Oltre alla pizza, le famiglie dovranno preparare tre tipologie di fritti e qualche verdurina da abbinare al pinzimonio, come suggerisce Benedetta. Quest’ultimo, oltre ad essere impronunciale è uno sconosciuto per le Benziadi. Intanto continuano i battibecchi tra Paola e Paolo Raviele, mentre Anna Maria decide di sua iniziativa di non seguire la ricetta della pizza di Benedetta. Anche i Magistà decidono di seguire la loro ricetta. Intanto Dante Lucini anima la cucina di passione baciando Elettra. Meno tranquilla è invece la situazione nella cucina delle Benziadi, dove ci sono Zahia e Sabah che litigano. Soprannominate da Elettra Lucini “le dirimpettaie”. A fine prove i giudici decretano i Magistà vincitori della seconda prova. Il buffet peggiore invece è quello degli Scainelli.

Terza prova: La rainbow cake

Il duello finale lo giocano la famiglia De Florio e la famiglia Scainelli, i peggiori e i migliori della prima prova adesso devono dare il tutto e per tutto nel replicare la rainbow cake che Lidia Bastianich era solita preparare la domenica per Joe. Una preparazione a staffetta che mette a dura prova le famiglie. Sul finale Luca Scainelli toglie le mani in pasta e si concentra sulle energie positive da dare al resto della famiglia. La rainbow cake della famiglia De Florio si presenta ben guarnita all’esterno ma nel momento dell’assaggio, Joe Bastianich non sembra molto convinto del sapore dell’impasto. Meglio per gli Scainelli ma anche per loro le imperfezioni ci sono, la loro crema non convince. Una decisione difficile quella presa dai giudici che alla fine decidono di spegnere i fornelli alla famiglia De Florio e salvare gli Scainelli.