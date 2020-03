Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 18 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 18 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantici da vedere stasera in TV

Mangia, prega, ama, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Julia Roberts decide di dare una netta svolta alla propria vita, cimentandosi in un gran numero di viaggi per trovare finalmente la felicità. Lei è una scrittrice e dà il via a molti spostamenti tra Italia, India e Indonesia. Scopre così le meraviglie del cibo, la meditazione e, forse, l’uomo dei propri sogni.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Missing - Scomparso, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film ambientato in Cile nel 1973. Il protagonista è un padre, che si mette sulle tracce del figlio. Questi è andato disperso dopo il golpe di Pinochet. Premiato a Cannes Jack Lemmon come miglior attore, in una pellicola Premio Oscar per la sceneggiatura.

Peppermint – L’angelo della vendetta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno +24 va in onda “Peppermint - L’angelo della vendetta”, con un grande personaggio femminile, interpretato da Jennifer Garner. Diretto da Pierre Morel, il film racconta la storia di Riley North, una giovane madre che, dopo aver assistito all’uccisione del marito e della figlia da parte di una gang di spacciatori, cambia radicalmente vita. La troviamo dopo cinque anni nei panni di un’assassina assetata di giustizia e di vendetta. Un action movie che mostra un altro lato delle donne, capaci di tutto se ferite.

Film thriller da vedere stasera in TV

Cold Blood – Senza pace, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Il protagonista della pellicola è Jean Reno, che interpreta il ruolo di un sicario. Questi vive totalmente isolato dal mondo, all’interno di una baita. è circondato dalla selvaggia natura canadese e pare che nulla possa raggiungerlo o disturbarlo. Di colpo però l’arrivo di una donna, sopravvissuta a un incidente, interromperà la sua totale solitudine.

The next three days, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Un vero thriller, per gli amanti del genere, con Liam Neeson, Brian Dennehy, Jeffrey Jones, Russell Crowe, Jason Beghe e la regia di Paul Haggis. John Brennan, la moglie Lara e il loro piccolo Luke fanno stanno facendo colazione, quando la polizia irrompe con un mandato d’arresto per omicidio a carico della donna. Per tre anni, il marito le fa visita quotidianamente, certo che sia tutto un abbaglio, che la giustizia le ridarà la sua casa e la sua vita. Persino più certo della moglie, che lei quell’atto non l’abbia commesso, che non avrebbe mai potuto. Quando anche l’ultimo appello viene respinto e Lara tenta il suicidio, John, tranquillo insegnante di letteratura e padre di famiglia, decide che se non sarà la legge a fare uscire sua moglie di prigione, sarà lui.

Il talento di Mr. Ripley, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 1999 per la regia di Anthony Minghella, con Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett, Philip Seymour Hoffman e Jack Devenport. Tom accetta l’incarico del padre Dickie e lo va a cercare dove sembra essersi rifugiato, in Italia. Giunto sul posto, incontra il ragazzo e la fidanzata Margie, e si dedica alla dolce vita. Presto, però, Dickie gli darà il ben servito. Ma Tom lo uccide e ne assume l’identità.

Under Suspicion, ore 21:00 su Sky Cinema Suspence

Thriller ricco di pathos e dal grande cast, con Morgan Freeman, Monica Bellucci e Gene Hackman. Un ufficiale di polizia porta avanti le proprie indagini con grande difficoltà, avendo messo nel proprio mirino un ricco uomo d’affari, sospettato della morte di due giovani ragazze.

Film di supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man 2, ore 21:15 su Sky Cinema Spider-Man

Nuove avventure per Tobey Maguire, protagonista del secondo capitolo dedicato a Spider-Man, nella trilogia diretta da Sam Raimi. In conflitto con i propri poteri, Peter Parker si ritroverà a fronteggiare uno dei suoi più acerrimi nemici del mondo del fumetto, il dottor Octopus. Film premiato agli Oscar per gli effetti speciali.

Justice League, ore 21:15 su Premium Cinema

Batman unisce 4 supereroi dopo la morte di Superman. Il mondo dovrà fronteggiare un’antica minaccia e la Justice League dovrà rappresentare la linea di confine tra la distruzione totale e una speranza di salvezza.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

I pronipoti – Il film, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Il celebre cartoon creato da Hanna & Barbera proposti in un lungometraggio d’animazione. La storia racconta dell’idea di George Jetson, che ha deciso di trasferirsi con tutta la propria famiglia su di un satellite. Intende infatti scoprire l’identità di un sabotatore.

Film commedia da vedere stasera in TV

Beauty Shop, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ricco cast per questa commedia, che vanta Queen Latifah, Alicia Silverstone e Andrie MacDowell. Un film tutto al femminile, che si ambienta in un salone di bellezza. Questo rappresenta il punto di incontro di molte clienti bizzarre, oltre che appassionate di gossip.

Matrimonio alle Bahamas, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Un fantastico matrimonio alle Bahamas tra due giovani porterà all’unione di due famiglie molto diverse tra loro. Si tratta dei Colombo, italiani di umili origini, guidati dal capo famiglia Cristoforo, tassista. Dall’altra parte vi sono i ricchissimi Alberto e Patricia, italoamericani. Amicizie, gag e sentimenti per un film con Massimo Boldi vero mattatore, affiancato da Biagio Izzo.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Jane Got a Gun, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Natalie Portaman catapultata in un western al fianco di Ewan McGregor e Joel Edgerton. La moglie di un fuorilegge entra in contatto con il proprio ex amante per riuscire a difendersi dai nemici del marito, al fine di salvare la propria fattoria.

Film horror da vedere stasera in TV

Il signor diavolo, ore 21:00 su Sky Cinema Due

Il grande e atteso ritorno di Pupi Avati, che propone una storia intrisa di paure e superstizioni. Il film è ambientato negli anni ’50, nello specifico nel Veneto rurale, dove il timore del maligno è particolarmente vivo. Un bambino uccide in maniera molto violenta un proprio coetaneo, il cui aspetto lo convince che si tratti del demonio in persona.

Film biografici da vedere stasera in TV

Jarhead, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film tratto dal romanzo autobiografico di A. Swofford. La pellicola racconta dell’addestramento e le battaglie fronteggiate da un particolare gruppo di marines degli Stati Uniti. Un titolo potente, con protagonista Jake Gyllenhaal, diretto da Sam Mendes.

Carnera – The walking mountain, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

La vera storia di una delle leggende della box, Primo Carnera. Pellicola ambientata negli anni ’30, quando “La Montagna che cammina” offriva spettacolo sul ring, seminando il panico tra gli avversari. Lo sguardo viene posto su tutta la sua vita, dal piccolo paese nel Friuli nel quale è nato fino ai trionfi nello sport.

