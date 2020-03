Pupi Avati torna all’horror in una storia intrisa di superstizione e religione, ambientata nell’Italia del nord-est degli anni 50. L'appuntamento, in prima tv, è per mercoledì 18 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due

Il signor Diavolo di Pupi Avati, in onda, in prima tv, mercoledì 18 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due, oltre ad essere un gran bel film, assolutamente da non perdere fa anche molto paura. Il tutto raccontato con la precisione dei dettagli di un’Italia che non c’è più: quella degli anni Cinquanta dove "i bambini erano immersi tra paura e sacralità", dove la Democrazia Cristiana dominava e le automobili avevano ancora curve e carattere. Siamo nell'autunno del 1952 in Veneto. Qui è in corso l'istruttoria di un processo per l'omicidio di un adolescente, considerato un demonio, ucciso da un coetaneo. Una cosa non da poco che vede coinvolta la Chiesa proprio alla vigilia delle elezioni politiche.

Furio Momentè (Gabriele Lo Giudice), ispettore del ministero, così non a caso parte per Venezia con la sola mission di tenere lontano dai guai ogni rappresentante del clero, ma l'inchiesta gli prende la mano.

Questa la storia. Carlo (Filippo Franchini), l'omicida, è un quattordicenne che ha per amico Paolino. La loro vita è serena fino all'arrivo di Emilio (Lorenzo Salvatori), un essere deforme figlio unico di una possidente terriera (Chiara Caselli) che si dice abbia sbranato a morsi la sorellina.

Paolino, nel momento di ricevere l'ostia, viene spintonato da Emilio tanto che questa cadendo a terra è involontariamente profanata da Paolino che la schiaccia. Questo solo l'incipit di tutta una serie di eventi sconvolgenti e demoniaci.

Il signor Diavolo tratto dal romanzo omonimo (Guanda) di Pupi Avati, scritto, oltre che da lui, dal fratello Antonio e dal figlio Alvise, è un ritorno ai demoni del passato del regista, al romanzo gotico e a quel La casa delle finestre che ridono (1976) che è rimasto sempre nel suo cuore.

Infine, nel cast de Il signor Diavolo anche Lino Capolicchio, Cesare Cremonini, Gabriele Lo Giudice, Massimo Bonetti, Alessandro Haber, Andrea Roncato, e Gianni Cavina.



