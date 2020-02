Un abito per celebrare le registe ingiustamente snobbate dall'Academy per gli Oscar 2020. Un'idea semplice che, però, è riuscita a riportare un po' di doverosa attenzione su una delle questioni più dibattute dal momento in cui sono state presentate le nomination di quest'ultima edizione (la 92ma) degli Academy Awards.

Ebbene, Natalie Portman si è presentata sul red carpet con uno splendido e raffinato abito con alcuni dettagli, come anticipato qualche riga sopra, veramente degni di nota, i nomi delle registe ingiustamente snobbate dall'Academy: Lorene Scafaria (Le ragazze di Wall Street - Hustler), Lulu Wang (The Farewell), Greta Gerwig (Piccole donne), Mati Diop (The Farewell), Marielle Stiles Heller (Un amico straordinario), Melina Matsoukas (Queen & Slim), Alma Har'el (Honey Boy) e Céline Sciamma (Ritratto della giovane in fiamme).

