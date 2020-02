The Outsider, il trailer della serie tv. VIDEO

Arriva su Sky Atlantic The Outsider , l'avvincente adattamento televisivo dell'omonimo romanzo del maestro del brivido Stephen King. Appuntamento per lunedì 17 febbraio alle 21.15: guarda il trailer e scopri di più. - The Outsider, arriva la serie tv tratta dal romanzo di Stephen King. FOTO

The Outsider, ecco cosa dobbiamo aspettarci

Un ragazzino ammazzato brutalmente, un insospettabile padre di famiglia accusato di quell'efferato omicidio, un'investigatrice privata in collegamento diretto con l'ignoto, e un detective con una ferita interiore che desidera solo fare la cosa giusta e che non si fermerà fino a quando non avrà scoperto la verità: su Sky Atlantic sta per arrivare l'avvincenteThe Outsider , l'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo del maestro del brivido Stephen King. Nel cast Jason Bateman (che troviamo anche alla regia e nelle vesti di produttore esecutivo), Ben Mendelsohn, Bill Camp, Cynthia Erivo, Jeremy Bobb, Julianne Nicholson, Mare Winningham, Yul Vazquez, Paddy Considine, Marc Menchaca.

The Outisder: di cosa parla la serie?

Una tranquilla cittadina di provincia è sconvolta da un fatto atroce: Frank Peterson, un ragazzino di soli 11 anni, viene trovato morto nel bosco dopo aver subito delle violenze indicibili. Tutti gli indizi sembrerebbero portare a Terry Maitland, padre di famiglia, professore di inglese e allenatore di baseball molto attivo nella piccola comunità. A incastrarlo c'è ovviamente il DNA ritrovato sul corpo della vittima, ma anche alcune testimonianze. Terry però continua a dichiararsi innocente e a dire che quel giorno non si trovava neanche da quelle parti, perché era a un convegno, cosa confermata anche da alcune registrazioni video. Ma com'è possibile che una persona possa essere in due posti diversi nello stesso momento? Dov'era realmente Terry Maitland il giorno del delitto? Ralph Anderson, il detective che ha ammanettato il presunto omicida, inizialmente non ha dubbi riguardo la colpevolezza di Terry...ma poi qualcosa cambia. Cosa diavolo sta succedendo??

The Outsider, arriva la serie tv tratta dal romanzo di Stephen King. FOTO