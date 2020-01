Martedì 7 gennaio arriva su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 Cold Blood - Senza pace , il film diretto da Frédéric Petitjean con protagonista Jean Reno nei panni di un sicario che si troverà a fare i conti con la sua anima. Un appuntamento da non perdere per chi ama azione, suspense, thriller e tinte forti

Per inaugurare alla grande un nuovo anno di azione, suspense e colpi di scena, l’appuntamento da non perdere è quello di martedì 7 gennaio su Sky Cinema Uno alle ore 21.15.

Ad aspettarvi sarà Cold Blood - Senza pace, la pellicola con protagonista un incredibile Jean Reno che promette di tenervi incollati allo schermo.

Diretta da Frédéric Petitjean, racconta di Henry, un leggendario sicario interpretato da Reno che vive in una baita isolata nei pressi di un lago nella natura selvaggia canadese.

La sua solitudine è totale, da eremita, ma sarà interrotta improvvisamente dall’arrivo di una giovane donna sopravvissuta a un grave incidente in motoslitta.

Henry si ritroverà quindi ad affrontare un nemico acerrimo: la scelta, quella che gli farà decidere se rischiare la propria vita per salvare quella della sconosciuta.

Un film che mescola sapientemente suspense e azione in una trama che non lascia nulla al caso.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei film drammatici che sconfinano nel genere dell’action movie. E, dulcis in fundo, troverete un Jean Reno che dire "da chapeau" è riduttivo. Calatosi perfettamnete nel suo personaggio, Reno torna a vestire i panni del sicario il cui cuore sarà messo a dura prova dall'incontro con una lei...

Martedì 7 gennaio su Sky Cinema Uno Cold Blood - Senza pace è da non perdere. Per chi ha amato Leon, per chi ama Jean Reno, per chi adora l'azione e il grande cinema.