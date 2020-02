Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 26 febbraio

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:30 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:30 su Sky Uno vediamo la sesta puntata della quinta edizione di “Italia’s got talent”, lo show dove Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich valutano improbabili talenti che si propongono nelle discipline più disparate. Presenta Lodovica Comello.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili. Il detective Joe Buehler viene contattato alle 3 del mattino: un uomo è stato ucciso. Si tratta di una famosa star sportiva che era in città per partecipare a una partita di beneficenza.

Ozzy Osbourne: God bless Ozzy, ore 21:15 Sky Arte

In esclusiva per Sky Arte HD un racconto senza filtri ci porta nel mondo di Ozzy Osbourne. Un cantante decisamente fuori dal coro, il pazzo del rock 'n roll per eccellenza, Ozzy ha segnato, con i suoi numeri spettacolari, la storia del Rock.

David Hasselhoff: Supercars anni ‘80, ore 21:00 Blaze

David Hasselhoff torna a bordo della storica KITT per una nuova missione: dimostrare quanto la sua supercar abbia influenzato la tecnologia automobilistica.

Maurizio Battista: Allegro? Sì sì ma non troppo, ore 21:00 Comedy Central

Diretto, senza orpelli, da solo sul palco di fronte al pubblico, rivediamo lo spettacolo di Maurizio Battista con battute che l’hanno reso uno dei comici romani più amati.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. Oggi, i dottori di Malattie Imbarazzanti cercano di capire come l'obesità possa influenzare notevolmente la vita sessuale delle persone e contribuisca a uccidere la passione.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Ogni giorno usiamo centinaia di oggetti, senza sapere il lavoro che c’è dietro la loro produzione. Su Discovery Channel, a partire dalle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato sugli oggetti che ci circondano.

Trappola mortale: i ragazzi nella grotta, ore 20:55 National Geographic

Il 23 giugno 2018, 12 giovani calciatori e il loro allenatore scompaiono nella grotta tailandese di Tham Luang, che si allaga a causa delle piogge monsoniche.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

Tim e Knut sono i migliori costruttori di aeroplani di tutta la Germania. I due hanno 6 mesi di tempo per realizzare il capolavoro che stupirà i giudici nella competizione finale.

Il fuoco di spade, ore 21:10 History

Alcuni abili forgiatori si cimentano nella realizzazione di armi militari usate dall'esercito, dall'aeronautica, dai marines e dalla marina statunitense.

Le isole di ghiaccio, ore 21:10 Nat Geo wild

Le isole che si trovano nel Pacifico meridionale ospitano alcuni degli animali più rari al mondo. Come sopravvivono queste creature in un ambiente così ostile?

Serie TV in onda stasera

Taboo, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic torna “Taboo”, la serie ideata e interpretata da Tom Hardy e ambientata nella Londra degli inizi dell’800. Dato ormai per morto da anni, James Delaney ricompare improvvisamente per riscuotere l'eredità del padre, morto in circostanze non chiare. Il ritorno di Delaney a Londra scatena gli opportunisti che vogliono qualcosa da lui, ma nella sua ricerca di giustizia trova anche degli alleati.

Stumptown - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox vediamo invece il nono episodio di “Stumptown”, la serie tv tratta dall’omonimo fumetto. Dexedrine “Dex” Parios è una veterana dell'esercito che lavora come investigatore privato per sostenere suo fratello e pagare i suoi debiti. Vive a Portland, nell'Oregon, che nella serie è chiamata Stumptown. L’episodio di stasera si intitola “Dexeducazione”.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 rivediamo invece gli episodi della seconda e ultima stagione di “The good doctor”, la serie tv che racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo interpretato da Freddie Highmore.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie interpretata da Tom Selleck che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department. Gli episodi di stasera si intitolano “Giochi di potere” e “Altruismo”.

Shades of blue, ore 21:13 Premium crime

Su Premium crime alle ore 21:13, rivediamo “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista un’investigatrice corrotta della polizia di New York interpretata da Jennifer Lopez. Gli episodi di stasera si intitolano “Dritto al cuore” e “Nessun prigioniero”. Per questo ruolo, la Lopez ha vinto un People's Choice Awards come migliore attrice.

Legacies, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories prosegue la seconda stagione di “Legacies”, la serie fantasy spin-off di “The Originals”, a sua volta spin-off di “The Vampire Diaries”. “Legacies” racconta le vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall. Stasera vediamo l’episodio dal titolo “Non avrei potuto farcela senza di te”.

Chicago Fire - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15 ancora un altro episodio dell’ottava stagione di “Chicago Fire”. La serie va in onda dal 2012 e segue le vicende di alcuni pompieri e paramedici del Chicago Fire Department, alle prese in ogni episodio con un caso diverso. L’episodio di stasera ha il titolo di “Terre desolate”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:10 DeA kids

Su DeA kids continua “New school”, la sit com ambientata tra gli studenti della McGaffin International Middle School, dove esiste un WC rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. un altro episodio di “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di AJ, un bambino molto intelligente alla guida di Blaze, un monster truck rosso. Accanto a loro, gli amici di sempre: Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi formata da Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe. I Thunderman provano a condurre una vita normale nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

“Lo straordinario mondo di Gumball” è il cartone animato che racconta le avventure del giovane Gumball, un gatto antropomorfo dodicenne alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa famiglia, bizzarra e non convenzionale.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, va in onda “Wacky Races”, il reboot della serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior torna Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della serie “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.