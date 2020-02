La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 26 febbraio, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

La rivincita delle sfigate, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Debutta alla regia di Olivia Wilde, con protagoniste Beanie Faldstein e Kaitlyn Dever. Molly e Amy, studentesse modello prossime al diploma, si ritrovano a voler recuperare il tempo sottratto al divertimento coi compagni di scuola. Molly convince Amy a scegliere una notte ben precisa per fare tutto ciò che è sempre stato loro vietato. Entrambe partecipano così alla festa organizzata da Nick. Una teen comedy per una notte da leoni adolescenziale.

Modalità aereo, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Una commedia di Fausto Brizzi, con protagonisti Pasquale Petrolo (Lillo) e Paolo Ruffini. Nel cast anche Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti. Le vite di Diego e Ivano cambieranno per sempre dopo la perdita di un cellulare lasciato per diverse ore in "modalità aereo”. Un film divertente, che fa ruotare la propria trama intorno a un oggetto che è entrato nella quotidianità delle nostre vite.

Il ritorno dell’eroe, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Laurent Tirard, con Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Feodor Atkine. Francia, 1809: il capitano Neuville è un grande seduttore che chiede la mano della giovanissima Pauline. Ben presto, però, lui viene chiamato al fronte e lei resta sola, lasciandosi andare per la disperazione. Sarà la sorella Elizabeth a intraprendere con lei una corrispondenza epistolare, fingendosi Neuville. Al ritorno del soldato, però, Pauline non riuscirà a capacitarsi della differenza che c’è tra l’uomo delle lettere e quello che ha davanti. Una commedia romantica.

Troppa grazia, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Gianni Zanasi, con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli, Thomas Trabacchi. Lucia è una geometra nota per la sua pignoleria, ma che fatica a tirare avanti perché deve crescere da sola una figlia e con il suo stipendio arriva a mala pena a fine mese. Quando le viene chiesto di fare dei rilevamenti in un terreno dove un immobiliare vuole dare il via a una serie di ingenti costruzioni, si accorge di alcune problematiche, ma decide di tacere per non perdere il lavoro. Quand’ecco che le appare quella che in un primo momento pensa essere una profuga, e invece… Una commedia italiana premiata a Cannes.

Dark Shadows, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Tim Burton, con Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Eva Green, Michelle Pfeiffer, Chloe Moretz. Il ricco e potente Barnabas, donnaiolo incallito, viene trasformato in vampiro e seppellito vivo dalla bella Angelique, strega che lo punisce per averle spezzato il cuore. Due secoli dopo, Barnabas riesce e liberarsi e si mette alla ricerca dei suoi discendenti. Un film divertente e una commedia horror da non perdere.

Solo un padre, ore 21:15 Premium Cinema Romance

Regia di Luca Lucini, con Luca Argentero, Fabio Troiano, Claudia Pandolfi. Carlo, ragazzo padre di 30 anni, vive una vita tranquilla con la figlia di appena 10 mesi, ma il suo quotidiano viene sconvolto dall'arrivo di Camille. Una pellicola delicata, incentrata sulle sfumature dei sentimenti.

Com’è bello far l’amore, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Regia di Fausto Brizzi, con Margherita Buy, Claudia Gerini, Fabio De Luigi, Filippo Timi, Alessandro Sperduti, Enzo Salvi. Andrea e Giulia hanno quarant’anni, un figlio adorato, una tata smaniosa, tanta serenità e poca voglia di fare sesso. L’improvvisa visita di Max, porno divo residente a Hollywood, sollecita la loro indolenza, costringendoli a fare i conti con le troppe notti in bianco. Amico di vecchia data di Giulia e amatore per professione, Max non lesinerà in suggerimenti e consigli. Una divertente commedia italiana.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Scarface, ore 21:15 Sky Cinema Due

Scritto da Oliver Stone e diretto da Brian De Palma, “Scarface” è il remake dell’omonimo lungometraggio del 1932. Nel cast: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, F. Murray Abraham. Ambientato nella Miami anni ‘80, al centro di un considerevole traffico di droga, il film racconta l’ascesa nel mondo criminale di Tony Montana e Manny Ribera. Inizialmente delinquente da quattro soldi, Tony arriverà a farsi le ossa come numero due dell'organizzazione del boss Frank Lopez, fino a diventare lui stesso signore della droga. Un film cult, da non perdere.

Zoo - Un amico da salvare, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Colin McIvor, con Penelope Wilton, Toby Jones, Ian McElhinney. Nell’Irlanda degli anni ‘40, mentre il Belfast Blitz devasta la città, un’adolescente goffa e una vedova solitaria prendono dallo zoo di Belfast un cucciolo di elefante per salvarlo. Lo nascondono dietro la loro casa a schiera, rischiando la propria vita. Il film è basato su una storia vera.

La melodie, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Rachid Hami, con Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely, Jean-Luc Vincent, Tatiana Rojo. Simon è un violinista disilluso, che non ha ingaggi e accetta di tenere un corso di musica a una classe di allievi di una scuola media. L’inizio non è semplice, almeno finché non entra a far parte del gruppo di studenti Arnold, particolarmente dotato per lo strumento. A contatto con l’entusiasmo del ragazzo, il maestro ritroverà la gioia della musica. Una storia di musica e riscatto nelle banlieue parigine.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Gioco a due, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di John McTiernan, con Pierce Brosnan e Rene Russo. Thomas Crown è un miliardario che si è fatto da solo e può comprare di tutto. Sente il costante bisogno di nuove sfide e la cosa non passa inosservata agli investigatori, dopo che un quadro viene rubato da una galleria. La pellicola è un remake del classico del 1968 “Il caso Thomas Crown”.

Spectre – 007, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Il secondo “007” diretto da Sam Mendes. Nel cast: Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Dave Bautista. Un misterioso messaggio proveniente dal passato mette James Bond sulla strada per scoprire Spectre, una pericolosa organizzazione criminale. Un film spettacolare, vincitore di un Premio Oscar e un Golden Globe.

Sin city – Una donna per cui uccidere, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Robert Rodriguez, con Bruce Willis, Jessica Alba, Mickey Rourke, Rosario Dawson e la partecipazione di Lady Gaga. Nei bassifondi di Sin City, Dwight medita vendetta contro Ava Lord e Nancy è in lutto per la morte del Detective Hartigan. Trasposizione cinematografica della graphic novel di Frank Miller, secondo episodio dell’epica saga, sequel del film del 2005. Un viaggio noir nella città del peccato, con un ricco cast hollywoodiano.

Film thriller da vedere stasera in TV

7 sconosciuti a El Royale, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller diretto da Drew Goddard, con Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth. Ambientato sul finire degli anni ’60, il film si svolge all’hotel El Royale, situato sull’esatto confine fra lo stato del Nevada e quello della California. Un gruppo di sconosciuti si incrocia all’interno dell’hotel, ma nessuno di loro è quello che sembra. Un puzzle a base di intrighi e colpi di scena, i cui pezzi si ricompongono fino al pirotecnico finale.

Film biografici da vedere stasera in TV

Becoming Jane - Il ritratto di una donna contro, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Julian Jarrold, con Anne Hathaway, James McAvoy, Julie Walters, Maggie Smith, James Cromwell, Anna Maxwell Martin. Film romantico del 2007, che racconta la storia della celebre scrittrice inglese Jane Austen negli anni della giovinezza. La ragazza, in età da marito e educata dal padre alla letteratura e alla musica, sogna un matrimonio con sentimento. Di tutt'altro parere sembra essere sua madre, ansiosa di accasarla con l'aristocratico e impacciato Sir Wisley. L’arrivo in campagna di Tom Lefroy, irlandese sfacciato avviato dallo zio alla carriera giuridica, sconvolgerà gli equilibri della piccola comunità rurale. Invaghitosi e ricambiato dall'orgogliosa Jane, Tom ispirerà col suo amore il cuore e le pagine della Austen. Il delizioso biopic su Jane Austen.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La furia dei titani, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Jonathan Liebesman, con Sam Worthington e Liam Neeson. Gli dei stanno perdendo il controllo dei titani, la cui forza cresce sempre di più. Perseo deve impugnare di nuovo la spada. Sequel di “Scontro tra titani”.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV