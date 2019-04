Sabato 16 marzo arriva in prima visione alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) il film Il ritorno dell’eroe. Jean Dujardin e Melanie Laurent in una commedia romantica in cui una ragazza triste per la lontananza del marito in guerra riceverà da lui lettere d’amore, in realtà scritte dalla sorella per rincuorarla

Sabato 16 marzo arriva in prima visione alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) il film Il ritorno dell’eroe, una pellicola che rende protagonista l’amore. Non tanto l’amore tra moglie e marito bensì quello di chi ci mette il dito, tanto per citare un famoso proverbio popolare: la sorella di lei.

Benché la saggezza del popolo consigli di non impicciarsi mai in un rapporto amoroso tra coniugi, tantomeno da parte di sorelle e fratelli, Il ritorno dell’eroe rende protagonista proprio questo “impicciarsi”.

Un impicciarsi a fin di bene, parola di Elisabeth, la sorella maggiore di Pauline che incomincerà a scrivere lettere fingendosi suo marito per tirarla su di morale durante la sua lontananza.

Lui infatti, il capitano Neuville famoso per essere un grande seduttore - cosa che rende sospettosa la sorella al momento di chiedere la mano della giovane Pauline - viene chiamato al fronte per combattere (siamo nella Francia del 1809).

La giovane mogliettina resta sola e si lascia andare alla depressione, per non dire alla disperazione…

Per sollevarle il morale a terra, Elizabeth penserà bene di incominciare una corrispondenza epistolare con la sorellina fingendosi proprio lui, Neuville! E trasformando il marito in un vero eroe di guerra.

Ma quando lui farà ritorno, Pauline faticherà a vedervi l’immagine che si è costruita di lui, lettera dopo lettera.

Il ritorno dell’eroe è l’appuntamento imperdibile per chi ama il buon cinema, le commedie di fattura francese, la bravura attoriale garantita da due nomi da chapeau del panorama artistico targato Parigi, ossia Jean Dujardin e Melanie Laurent.

