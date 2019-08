La rivincita delle sfigate: trama, trailer, cast del film

“La Rivincita delle Sfigate” - titolo originale, “Booksmart” è nelle sale italiane a partire dal 21 agosto ed è il film di debutto della regista Olivia Wilde. Le protagoniste di “La Rivincita delle Sfigate” sono Kaitlyn Dever e Beanie Feldstein. Nel cast sono presenti anche Jason Sudeikis e Lisa Kudrow, arrivata al successo grazie a “Friends”, telefilm cult degli anni 90 dove interpretava il personaggio di Phoebe Buffay. “La Rivincita delle Sfigate” è stato proiettato in anteprima al Giffoni Film Festival.

“La rivincita delle sfigate”: la trama

La commedia adolescenziale racconta le vicende di Molly e Amy. Entrambe sono prossime al diploma dopo aver dedicato tutto il loro tempo agli studi costruendo un percorso praticamente perfetto. Impegnate a raggiungere il massimo dei voti, non hanno dedicato tempo al divertimento insieme ai compagni di scuola. Un rammarico che viene amplificato maggiormente quando Molly si rende conto che nonostante gli sforzi compiuti, tutti andranno in prestigiosi college. Uno smacco che non riesce a sopportare e che la spinge a recuperare il tempo perduto. Molly convince così Amy a scegliere una notte ben precisa per fare tutto ciò che è sempre stato loro vietato. Entrambe partecipano così alla festa organizzata da Nick, interpretato da Mason Gooding. Ogni forma di divertimento e “sballo” viene vissuto dalle due, anche senza volerlo, per una Notte da leoni adolescenziale, che le due non dimenticheranno per tutta la loro vita anche a causa delle imprevedibili conseguenze.

“La rivincita delle sfigate”: il cast

Molly e Amy sono rispettivamente interpretate da Beanie Faldstein e Kaitlyn Dever. Le due ragazze sono le protagoniste di “La rivincita delle sfigate”. Beanie (vero nome, Elizabeth Greer Feldstein) ha partecipato alle commedie “Cattivi vicini 2” e “Lady Bird”. In tv è apparsa nella terza stagione di “Orange Is The New Black”, mentre a teatro ha recitato nella produzione di Broadway “Hello, Dolly!”. Kaitlyn Dever ha debuttato al cinema nel 2009 con “Chrissa - Che fatica la scuola” e dal 2011 al 2015 è stata protagonista nel telefilm “Justified - L’uomo della legge”. Tra le pellicole cinematografiche più famose da lei interpretate ci sono “J. Edgar” di Clint Eastwood e “Bad Teacher - Una cattiva maestra”. Nel cast ci sono anche Lisa Kudrow e Jason Sudeikis. L’attrice ha ottenuto il successo mondiale grazie al personaggio di Phoebe Buffay nella sitcom cult “Friends”. Al cinema ha preso parte anche alle pellicole “P.S. I Love You” e “Easy Girl”. Jason Sudeikis ha partecipato a film esilaranti fin dagli inizi della sua carriera. Tra gli altri ci sono “Come ammazzare il capo… e vivere felici”, al fianco di Kevin Spacey, e “Come ti spaccio la famiglia”.

Il debutto alla regia di Olivia Wilde

Olivia Wilde, attrice famosa per aver recitato in numerose pellicole e serie tv, ha puntato su una commedia teen come prima esperienza dietro la macchina da presa. Dopo aver prodotto “A Vigilante”, un’altra avventura cinematografica per l’artista nata a New York e con cittadinanza irlandese. Come attrice ha recitato invece in “La ragazza della porta accanto”, “Alpha Dog”, “Dr. House” e “The O.C.”. È stata sposata con il regista e musicista italiano Tao Ruspoli prima di divorziare e di fidanzarsi con Jason Sudeikis, padre dei suoi figli Otis Alexander (2014) e Daisy Josephine (2016).