La rivincita delle sfigate, il cast del film

Commedia diretta da Olivia Wilde, celebre per i suoi ruoli al cinema e in tv (è nel cast di “Dr. House”, “Skin” e “The O.C.”), “La Rivincita delle Sfigate” - titolo originale, “Booksmart” - è nelle sale italiane a partire dal 21 agosto.

Commedia teen, racconta le vicende delle due adolescenti Molly e Amy che - prossime al diploma - si rendono conto di essere state troppo impegnate a fare le studentesse modello, senza divertirsi abbastanza. Così, cercano di recuperare il tempo perso e di sperimentare tutti quegli sballi da cui negli anni precedenti si sono tenute lontane. Con imprevedibili conseguenze.

“La Rivincita delle Sfigate”: il cast

Ad interpretare le due protagoniste de “La Rivincita delle Sfigate”, Molly e Amy, sono rispettivamente Beanie Faldstein e Kaitlyn Dever.

Beanie (vero nome, Elizabeth Greer Feldstein) è un’attrice americana classe 1993, nota principalmente per i suoi ruoli nella commedia “Cattivi vicini 2” e in “Lady Bird”. Nata a Los Angeles, figlia di una costumista e stilista e del responsabile delle operazioni finanziarie dei Guns N’Roses, è apparsa nella terza stagione di “Orange Is The New Black” e ha recitato nella produzione di Broadway “Hello, Dolly!”.

Kaitlyn, americana di Phoenix classe 1996, ha invece cominciato a studiare recitazione all’età di cinque anni. Trasferitasi a Dallas, ha preso parte a diversi spot pubblicitari prima di spostarsi a Los Angeles, dove oggi vive con la sua famiglia. Il debutto al cinema è avvenuto nel 2009 con “Chrissa - Che fatica la scuola” di Martha Coolidge, mentre dal 2011 al 2015 è stata il volto di Loretta McCready nella serie tv “Justified - L’uomo della legge”. Sul grande schermo, è stata vista in “J. Edgar” di Clint Eastwood e in “Bad Teacher - Una cattiva maestra” insieme a Cameron Diaz.

Nel cast troviamo anche Jessica Williams, corrispondente del “The Daily Show” e co-conduttrice del podcast di successo “2 Dope Queens”, Lisa Kudrow (la Phoebe Buffany di “Friends”), Will Forte (noto soprattutto per la sua partecipazione al cast del “Saturday Night Live” e per i suoi ruoli nella serie tv “30 Rock” e nel film “Nebraska”) e Jason Sudeikis, anche lui nel cast del “Saturday Night Live” e attore nel film “Notte brava a Las Vegas” (oltre che doppiatore nel film d’animazione “Angry Birds - Il film”).

“La Rivincita delle Sfigate”: la regista

Attrice e regista nata a New York nel 1984, ma con cittadinanza irlandese, Olivia Wilde ha recitato in numerosi film e serie tv. I più famosi? “La ragazza della porta accanto”, “Alpha Dog”, “Dr. House” e “The O.C.”. Vegana e politicamente impegnata, attivista della PETA e femminista che da sempre combatte per i diritti delle donne, è stata sposata con il regista e musicista italiano Tao Ruspoli prima di divorziare e di fidanzarsi con Jason Sudeikis, padre dei suoi figli Otis Alexander (2014) e Daisy Josephine (2016).

“La Rivincita delle Sfigate” è il suo primo film da regista, mentre nel 2018 ha debuttato come produttrice per “A Vigilante”, film drammatico diretto da Sarah Daggar-Nickson di cui è anche la protagonista.