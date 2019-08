La rivincita delle sfigate: il trailer del film

“La rivincita delle sfigate” rappresenta il debutto alla regia dell’attrice Olivia Wilde. Classe 1984 dopo aver partecipato a film di successo come “Tron: Legacy”, “Rush” e “Her”, ha scelto di passare dietro la macchina da presa. “La rivincita delle sfigate” è una commedia adolescenziale in uscita nelle sale italiane il 21 agosto 2019 e che vede due protagoniste: Kaitlyn Dever e Beanie Feldstein. Nel cast però c’è spazio anche per Jason Sudeikis e Lisa Kudrow, arrivata al successo grazie a “Friends”, telefilm cult degli anni 90 dove interpretava il personaggio di Phoebe Buffay.

La trama del film

Molly e Amy, interpretate da Beanie Feldstein e Kaitlyn Deve, sono ad un passo dal diploma dopo aver compiuto un percorso di studi praticamente perfetto. C’è però un rammarico che inizia a farsi strada tra le due studentesse, quello di non aver mai infranto le regole. Impegnate a raggiungere il massimo dei voti ad ogni costo, non hanno mai voluto e potuto assaporare un po’ di quel divertimento che ha caratterizzato gli ultimi cinque anni di vita dei loro compagni di scuola. Inoltre Molly si rende conto che nonostante gli sforzi compiuti anche i suoi compagni, che non hanno rinunciato ai divertimenti del liceo, andranno in prestigiosi college. Proprio per questo le due amiche d’infanzia decidono di recuperare il tempo perduto e per avvicinarsi alla vita dei loro coetanei scelgono una notte ben precisa per fare tutto ciò che è sempre stato loro vietato. Molly convince così Amy, inizialmente riluttante, a partecipare alla festa organizzata da Nick, interpretato da Mason Gooding. Ogni forma di divertimento e “sballo” viene vissuto dalle due, anche senza volerlo, per una Notte da leoni adolescenziale, che le due non dimenticheranno per tutta la loro vita.

Il cast del film “La rivincita delle sfigate”

Nel trailer del film si può subito intuire il clima della commedia diretta da Olivia Wilde. Kaitlyn Dever e Beanie Feldstein sono due giovani attrici che hanno però già costruito una lunga carriera nel mondo della televisione. La prima, colei che interpreta Dever, è nota per i ruoli in Justified e L’uomo di casa, mentre in sala vi è giunta con Bad Teacher, al fianco di Cameron Diaz, J. Edgar di Clint Eastwood, con Leonardo DiCaprio, Detroit, di Kathryn Bigelow e molti altri. Beanie Feldstein, classe 1993, ha preso parte a episodi di Orange is the New Black, Will & Grace e all’ultima stagione di American Crime Story, in uscita nel 2020. Di tutt’altro spessore le carriere di Lisa Kudrow e Jason Sudeikis. L’attrice è famosa in tutto il mondo per la sitcom Friends, ma ha anche partecipato a numerose pellicole cinematografiche come “P.S. I Love You” e “Easy Girl”. Jason Sudeikis ha esordito in sala nel 2007, prendendo parte a un gran numero di film esilaranti, da Come ammazzare il capo… e vivere felici, al fianco di Kevin Spacey, a Come ti spaccio la famiglia. Un volto conosciutissimo della commedia americana che contribuisce con la sua verve a strappare risate al pubblico. Il film è stato proiettato in anteprima al Giffoni Film Festival.