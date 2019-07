7 sconosciuti a El Royale, intrighi e misteri sul confine

Giovedì 11 luglio alle 21.15 va in onda in prima tv su Sky Cinema Uno il thriller diretto da Drew Goddard e interpretato da un cast allstar, incentrato su un gruppo di sconosciuti che si incontrano in un hotel sul confine fra il Nevada e la California.

Drew Goddard è conosciuto dagli amanti di cinema e serie tv per ben più di un motivo. Come sceneggiatore, ha lavorato a successi cinematografici come Cloverfield di Matt Reeves, Sopravvissuto – The Martian di Ridley Scott (per il quale si è guadagnato una nomination agli Oscar) e serie tv cult come Buffy l’ammazzavampiri, Alias e Lost. Come regista, si è fatto apprezzare con l’originale Quella casa nel bosco.



Per la gioia dei cinefili, Goddard è tornato di recente dietro la macchina da presa con 7 sconosciuti a El Royale, spumeggiante thriller in onda in prima visione tv giovedì 11 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno. A sua disposizione, un cast di stelle che annovera talenti come Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm e Chris Hemsworth.



Ambientato sul finire degli anni ’60, nel pieno del periodo della Guerra della Vietnam e della contestazione, il film si svolge nell’hotel El Royale, curiosamente situato sull’esatto confine fra lo stato del Nevada, il regno degli eccessi e del gioco d’azzardo, e quello della California, patria del pacifismo e del libero amore.



A dieci anni da un antefatto in cui uno sconosciuto entra in una stanza d’albergo con una valigia e, dopo averla nascosta sotto delle assi di legno, viene ucciso, un gruppo di sconosciuti si incrocia all’interno dell’hotel.



Peccato per un piccolo particolare: nessuno di loro è quello che sembra e ognuno porta avanti una personale agenda, spesso e volentieri in contrasto con quella degli altri. Il risultato è un puzzle a base di intrighi e colpi di scena, i cui pezzi si ricompongono uno a uno fino al pirotecnico finale di pellicola.