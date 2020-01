Italia's Got Talent 2020: ecco dove vederlo

L'attesa per l nuova edizione di Italia’s Got Talent è finita: l'appuntamento ti aspetta su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, tutti i mercoledì alle 21.30, a partire dal 15 gennaio. I giudici Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e la conduttrice Lodovica Comello ti aspettano. Continua a leggere e scopri di più

Italia's Got Talent al via: dove e quando vederlo

Siete pronti, siete caldi? La lunga attesa sta per concludersi e il conto alla rovescia sta per finire. Era ora! Il grande show con la S maiuscola è alle porte e non vediamo l'ora che il sipario si alzi su Sky Uno per poter conoscere i talenti che animeranno l'edizione numero cinque di IGT. La curiosità di vedere all'opera la new entry di quest'anno, Joe Bastianch è alta. Pare che mister Joe sia uno che difficilmente si lascia stupire, ma presto ne sapremo di più. E chissà che il restaurant man più celebre del piccolo schermo non debba ricredersi.

L'appuntamento da non mancare per nessun motivo al mondo è tutti i mercoledì alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, e su TV8, a partire dal 15 gennaio. Il palco di Italia's Got Talent insieme a Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e la storica conduttrice Lodovica Comello, accoglierà ogni genere di talento, e il mix di performance insolite, improbabili esibizioni e numeri da capogiro, sarà esplosivo. Tra magie, giochi di prestigio, illusionismo, balli sfrenati, performance canore, danze

La nuova giuria del talent show

Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich saranno i giudici di Italia’s Got Talent 2020! Alla conduzione torna la storica conduttrice Lodovica Comello. Per il quarto anno consecutivo, l’ex stella della serie argentina Violetta e futura mamma torna a condurre il talent show. Mentre la news entry di questa nuova edizione è l'ex giudice di MasterChef Italia, Celebrity MasterChef Italia, Masterchef USA e Junior MasterChef USA, Joe Bastianich.