Programmi TV da non perdere stasera, sabato 26 ottobre

Programmi TV in onda stasera

X Factor 2019 - Live, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la seconda puntata di X Factor 2019 dedicata ai Live, per la prima volta in diretta da una nuova e spettacolare location, la Candy Arena di Monza che diventa X Factor Dome. I giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel sono pronti a presentare le proprie squadre. Conduce Alessandro Cattelan. Ospiti del primo Live Mika e Coez.

House rules, ore 21:00 Foxlife

Su Fox life va in onda la quinta edizione del gaming show australiano dove sei coppie mettono in gioco la propria casa: ogni coppia affida la ristrutturazione della propria casa agli altri concorrenti. Ai vincenti l'estinzione del mutuo.

La mia vita in una setta, ore 21:10 Crime investigation

Su Crime investigation, alle 21:10, va in onda uno speciale dedicato alla nuova stagione di “La mia vita in una setta”. Le storie raccontate alla giornalista Elizabeth Vargas da persone che sono riuscite ad uscire da pericolose sette e gruppi religiosi.

Coco Chanel - Una donna in guerra, ore 21:15 Sky Arte

Su Sky Arte va invece in onda un ritratto di una delle donne più iconiche del XX secolo. Scopriamo la lunga vita di Gabrielle Chanel, per tutti Coco: un mito conosciuto in tutto il mondo.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:05 Blaze

Su Blaze riprendono le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. I protagonisti sono Tom Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, con le rispettive famiglie.

Lillo & Greg: Gagmen, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, alle 21:00, lo spettacolo del duo Lillo & Greg dal titolo “Gagmen”, che propone i cavalli di battaglia della famosa coppia comica, tratti non soltanto dal repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della sesta stagione di “Malattie imbarazzanti”. Nella puntata di stasera, il dr. Christian aiuta un uomo che a soli 40 anni rischia di non poter più urinare e fare sesso, la dr. Dawn si occupa invece di una donna allergica allo sperma.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Siria: il regime di Assad, ore 20:55 National Geographic

La storia della dinastia degli Assad. Bashar e sua moglie Asma si conoscono a Londra. I due non avrebbero mai immaginato di guidare la Siria e di dover affrontare le difficoltà attuali del Paese.

Body Invaders, ore 21:05 Discovery science

Dai paletti di recinzione e arnesi da pesca a tavole da surf e cesoie, la nuova serie Body Invaders rivela le incredibili storie di persone provenienti da tutto il mondo che hanno accidentalmente finito con il ritrovarsi oggetti estranei all'interno dei propri corpi.

L’Italia del treno, ore 21:00 History

Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido ci portano indietro di un secolo per una sfida tra il vapore del treno e la forza dei cavalli, come ai tempi in cui il Belpaese era frammentato.

Il branco: lotta di potere, ore 21:10 Nat Geo Wild

Lupi, leoni, iene, suricati e delfini sono nati senza le abilità di cui hanno bisogno per sopravvivere. Devono imparare dai branchi e ogni membro deve dare il proprio contributo come soldato, leader o cacciatore.

Serie TV in onda stasera

Watchmen (versione originale sottotitolata), ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo, in versione originale sottotitolata, “Watchmen”, la serie targata HBO basata sull'omonimo fumetto della DC Comics. Con Regina King, Don Johnson e Jeremy Irons.

1994, ore 21:15 Sky Cinema Uno + 24 (REPLICA)

Su Sky Cinema Uno +24 rivediamo in replica il finale di stagione di 1994, l’ultimo capitolo della trilogia sugli anni che hanno cambiato il volto della politica e della società italiana. Il 1994 è l’anno della "discesa in campo" di Silvio Berlusconi e l’anno in cui spettacolo e politica iniziano a fondersi. 1994 è nata da un’idea di Stefano Accorsi, protagonista insieme a Miriam Leone, Guido Caprino e Antonio Gerardi.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi dell’undicesima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Quantico, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 rivediamo la seconda stagione di “Quantico”, la serie con protagonista un gruppo di reclute dell’FBI in formazione presso la base di Quantico. Tutti brillanti e preparati ma tra loro c’è qualcuno che ha in mente di progettare un attacco terroristico.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department.

Chicago P.D., ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo gli episodi della sesta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

A.P. Bio, ore 21:15 Premium Stories

Continuano anche gli episodi di “A.P. Bio”, la serie con protagonista Jack Griffin, studioso di filosofia di Harvard che si vede soffiare il lavoro da Miles Leonard, suo rivale. A quel punto, Griffin torna in Ohio per lavorare come insegnante alla Advanced Placement Biology.

The Flash, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:05 DeA kids

Su DeA kids vediamo la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Victorious, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! Grande festa in spiaggia, ore 21:00 Boomerang

I pirati fantasma vogliono rovinare la tradizionale festa in spiaggia di tre giorni rubando il tesoro. Scooby e la sua gang dovranno trovare i colpevoli.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:55 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

