Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 26 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

I mercenari 2, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione diretto da Simon West, con Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Terry Crews, Jet Li e John Travolta. Dopo che Tool è stato brutalmente ucciso nel corso di una missione, i suoi compagni giurano di vendicarlo. Ma qualcosa va storto. A distanza di due anni dal primo capitolo, tornano gli eroi capitanati da Sylvester Stallone.

211 - Rapina in corso, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2018 diretto da York Alec Shackleton, con Nicolas Cage, Cory Hardrict, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton e Dwayne Cameron. Mike Chandler è un poliziotto prossimo alla pensione, vedovo e con un difficile rapporto con la figlia. La sua routine e quella del suo partner, nonché genero, è interrotta brutalmente da una rapina armata fino ai denti. “211 - Rapina in corso” è una pellicola ispirata a uno dei più lunghi e sanguinosi eventi della storia della polizia, un conflitto armato che nel 1997 cambiò per sempre il modus operandi del Los Angeles Police Department.

Rampage: Furia animale, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione del 2018 diretto da Brad Peyton con Dwayne Johnson, Naomie Harris, Joe Manganiello e Makin Akerman. Davis è un esperto di primati che tiene la gente a distanza e condivide un legame fortissimo con un gorilla molto intelligente di nome George. Un esperimento genetico ingiustificato lo trasforma però in un’enorme creatura molto aggressiva che, insieme a una squadra di altre creature, metterà a repentaglio la sicurezza degli USA. Davis è costretto a collaborare con Kate, ingegnere genetico, per fermare la catastrofe.

Wanted - scegli il tuo destino, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2008 diretto da Timur Bekmambetov, con Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman, Thomas Kretschmann e Terence Stamp. Il figlio di un omicida viene reclutato da una misteriosa agenzia che si occupa di killer di professione e qui inizia un duro addestramento sulle orme del padre.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La paranza dei bambini, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico diretto da Claudio Giovannesi, basato sull'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Con Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Alfredo Turitto, Ciro Pellecchia, Ciro Vecchione e Mattia Piano Del Balzo. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ e Briatò sono i sei quindicenni protagonisti del film. Attratti da motorini fiammanti e abiti firmati, rincorrono soldi e soddisfazioni personali attraverso la ricerca della conquista di potere e di importanza all’interno del Rione Sanità. Il male sembra essere l’unica strada da percorrere in un intersecarsi di azioni, sfide e situazioni pericolose che però non sembrano fermare i ragazzi. L’incoscienza della loro età li avvicinerà sempre di più al mondo criminale. Nel 2019 il film ha vinto il premio come miglior sceneggiatura al Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

The Illusionist - L'illusionista, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2006, diretto da Neil Burger, con Rufus Sewell, Edward Norton, Jessica Biel, Karl Johnson e Paul Giamatti. Eisenheim è un adolescente innamorato della bella Sophie: la ragazza, però, è promessa sposa del Principe Leopoldo, erede al trono. I due sono costretti a separarsi ed Eisenheim scompare dalla circolazione. Quindici anni dopo, il ragazzo è cresciuto e strega Vienna con spettacoli nei quali mette in mostra le sue incredibili doti di illusionista. Una sera incontra Sophie e l’amore si riaccende, ma il Principe Leopoldo, aiutato dall’Ispettore Generale Uhl, capo della Polizia, fa di tutto per stroncare una volta per tutte la relazione.

The danish girl, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2015 diretto da Tom Hooper, con Eddie Redmayne, Amber Heard, Alicia Vikander, Matthias Schoenaerts e Adrian Schiller. La pellicola racconta la storia di un pittore paesaggista della Danimarca dei primi anni del ‘900, Einar Wegener, che ha vissuto due vite, la prima con una moglie a Copenhagen, e la seconda a Parigi come Lili Elbe e che, infine, ha tentato la prima operazione chirurgica della storia finalizzata al cambio di sesso.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Men in Black, ore 21:15 Sly Cinema Ritorno al Futuro

Film di fantascienza diretto da Barry Sonnenfeld, con Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D'Onofrio e Rip Torn. Gli alieni sono tra noi. Nascosti, travestiti, mimetizzati in cento modi, da tempo visitano e vivono sulla Terra, porto franco dello spazio, mescolandosi ad una umanità inconsapevole. Solo una segretissima agenzia governativa ne conosce la presenza e ne controlla attività e comportamenti, intervenendo quando necessario con i suoi inflessibili agenti, dotati di fantastiche attrezzature e di armi avveniristiche: i Men in Black.

Film fantasy da vedere stasera in TV

La figlia della sciamana II - Il dono del serpente, ore 21:00 Sky Cinema Family

Secondo capitolo della saga fantasy tratta dai celebri romanzi di Lene Kaaberbol. Diretto da Ask Hasselbalch, con Rebecca Emilie Sattrup, Allan Hyde, Jakob Oftebro, Nicolas Bro e Søren Malling. Dina unisce le sue abilità soprannaturali con quelle di suo padre per sfidare il malvagio Drakan.

Film horror da vedere stasera in TV

Sinister 2, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2015 diretto da Ciarán Foy, con James Ransone, Shannyn Sossamon, Lea Coco, Robert Daniel Sloan e Dartanian Sloan. Dopo alcuni anni dal brutale e misterioso omicidio della famiglia Oswalt, l'ex-poliziotto So & So continua a indagare sui possibili legami tra diversi casi di delitti che presentano delle macabre somiglianze.

The Nun – La vocazione del male, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film horror e spin-off di “The Conjuring - Il caso Enfield”. Diretto da Corin Hardy, con Taissa Farmiga, Bonnie Aarons, Charlotte Hope, Demiàn Bichir e Lili Bordán. In un'antica abbazia della Romania una giovane suora di clausura si toglie la vita. Un prete dal passato tormentato e un giovane novizio sulla soglia del sacerdozio vengono inviati dal Vaticano per far luce sull'evento.

Film commedia da vedere stasera in TV

Natale in affitto, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia diretto da Mike Mitchell, con Ben Affleck, Christina Applegate, James Gandolfini, Catherine O'Hara e Josh Zuckerman. Drew torna in pellegrinaggio nella sua casa d'infanzia e decide di “affittare” per le feste la famiglia di sconosciuti che nel frattempo vi si è insediata. Li pagherà 250 mila dollari, a patto che fingano di essere sua madre, suo padre e suo fratello minore. Il nonno viene assoldato da una compagnia di teatro amatoriale. Ma a guastare le feste arriva Alicia, legittima figlia dei suoi non genitori, che torna a casa la vigilia di Natale.

Una pallottola spuntata, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 1988 diretto da David Zucker, con Ricardo Montalban, Priscilla Presley, Leslie Nielsen, George Kennedy e O.J. Simpson. Il protagonista è un detective di Los Angeles, la cui cretineria al di sopra della media costringe i suoi superiori a sospenderlo in occasione della visita nella città di Elisabetta d'Inghilterra. Invano il poliziotto cerca di avvisare i colleghi che si sta preparando un attentato, ma alla fine riuscirà a sventare il piano dei terroristi. Parodia del duro genere poliziesco alla Clint Eastwood.

Arizona Junior, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film commedia diretta dai fratelli Coen, con Nicolas Cage, Holly Hunter, Trey Wilson e John Goodman. Lei fa foto segnaletiche dei detenuti, mentre lui è un rapinatore. A forza di vedersi al penitenziario, si innamorano. La coppia non riesce ad avere figli, perciò i due decidono di rapire uno dei gemelli neonati di un ricco industriale.

Una donna per amica, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2014, diretta da Giovanni Veronesi, con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini, Adriano Giannini e Valeria Solarino. Claudia e Francesco sono grandi amici, ma quando lei decide di sposarsi, lui scopre che il rapporto di amicizia è in realtà qualcosa di più. Una pellicola leggera, divertente e mai banale, per una serata all’insegna del relax con Sky.

