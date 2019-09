Samuel seguirà le Band, Mara Maionchi gli Over. Under Donne e Under Uomini, invece, saranno guidati rispettivamente da Sfera Ebbasta e Malika Ayane. Ecco le reazioni dei giudici alle assegnazioni, in attesa dei Bootcamp di giovedì 3 ottobre

Alla sua nona conduzione, spetta ad Alessandro Cattelan l’arduo compito di assegnare ai giudici del talent show di Sky una categoria di cantanti. Anche questa volta gli aspiranti concorrenti di X Factor Italia saranno divisi in Under Donne, Under Uomini, Over e Gruppi: ieri sera, durante la terza puntata di Audizioni di X Factor 2019, sono state svelate le categorie.

Il riassunto della puntata in 4 minuti

X Factor 2019: Samuel per i Gruppi

Una lunga carriera come frontman dei Subsonica: chi meglio di Samuel per seguire il percorso dei Gruppi a X Factor 13? L’artista torinese racconta di avere cercato di non affezionarsi a nessuna categoria in particolare durante la fase della Audizioni, ma adesso che gli sono state assegnate le band, si sente a suo agio: “Quella dei Gruppi è la categoria che sento in qualche modo più vicina, conosco bene le dinamiche, come si vive insieme - commenta il giudice - Tra l'altro ho visto già qualcosa di interessante". Mara Maionchi concorda con la scelta di Alessandro Cattelan: “Hai il mestiere in mano”, ha detto a Samuel. Cosa cerca Samuel? Qualcosa di innovativo, “l'insieme degli strumenti musicali deve dare un suono nuovo".

I giudici scoprono le categorie di X Factor 2019: IL VIDEO

X Factor 2019: Gli Over con Mara Maionchi

Dopo avere seguito lo scorso anno i giovanissimi del talent show (accompagnando Anastasio verso la vittoria finale), per Mara Maionchi è tempo di fare i conti con le ugole più mature: sarà alla guida degli Over. "È un’età perfetta per avere un po’ di coscienza e un po’ di decisione - dice - Ho abbastanza le idee chiare, devo solo approfondire delle impressioni".

X Factor 2019: Sfera Ebbasta per le Under Donne

Un po’ ci sperava e alla fine il suo desiderio si è avverato: il volto più giovane della giuria di X Factor 13, Sfera Ebbasta, affiancherà le giovanissime durante il loro percorso verso la fase dei Live. Il trapper se la dovrà vedere nelle prossime puntate con un gruppo piuttosto numeroso di giovani cantanti, ma ai Live potrà portarne solamente tre: "La categoria Under Donna mi ha particolarmente colpito. Ho visto un sacco di talenti, hanno già un'identità forte".

Le categorie di X Factor 2019: IL VIDEO

X Factor 2019: Malika Ayane per gli Under Uomini

Investita da un forte senso di responsabilità verso i giovani che sognano una vita da cantanti, Malika Ayane è pronta alla prossima sfida: accompagnare gli Under Uomini attraverso i Bootcamp e gli Home Visit, fino ad approdare ai Live di X Factor 13. “Ho la squadra più stimolante - dice - Essere giovani è straordinario, ma è un'attenuante che dura molto poco. Quello che voglio fare è trovare delle personalità precise".

Appuntamento giovedì 3 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) con i Bootcamp di X Factor 2019.