Cosa è successo a X Factor ieri sera in 4 minuti: la terza puntata delle Audizioni

La squadra dei Bootcamp è stata definita: terminate le Audizioni, X Factor 2019 è pronto a procedere verso la prossima fase di gara, dove gli aspiranti concorrenti lavoreranno per la prima volta divisi in categorie, ognuna con un giudice diverso come guida.

X Factor 2019, Audizioni a pieni voti

Malika Ayane, Samuel, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi se la sono vista con dei veri talenti ieri sera: molti sono riusciti a conquistare la giuria all’unanimità, ottenendo l’accesso diretto ai Bootcamp. Martina Maggi, cantando al pianoforte, ha incantato l’intero Pala Alpitour di Torino, come anche Michele Sette da Roma, originario della Costa d'Avorio, che ha stupito con una voce “mai sentita prima”, come ha ammesso Sfera Ebbasta. Fra le performance più toccanti c’è stata quella di Maria Sitja, che ha portato il suo talento a X Factor 2019 direttamente da Barcellona. Che dire, poi, di quel timido insegnante di pianoforte? Gabriele Troisi ha cantato "Rose viola" di Ghemon, portando in scena “la magia”, come l’ha definita Malika Ayane.

Giovani talenti a X Factor 13

I giovani aspiranti concorrenti sono numerosi: le 17enni Arianna Del Ghiaccio e Beatrice Giliberti, entrambe accompagnate dalla chitarra, hanno colpito nel segno grazie alla loro delicatezza nel cantare: "In un mondo in cui strillano tutti è bello potersi fermare a sussurrare e arrivare forte come un tornado", dice Malika Ayane. Anche Lorenzo Rinaldi, il 18enne con quell’aria anni Settanta, ha conquistato gli applausi di pubblico e giuria e l’ammirazione di Mara Maionchi: “Sei sicuramente un personaggio interessante, canti molto bene". Sul palco delle Audizioni di X Factor 13 è comparso anche uno dei coristi di Ed Sheeran: di fronte alla performance di Daniele Acerboni il pubblico si è alzato in piedi, i giudici hanno alzato tutti e quattro i pollici.

Le band promosse alla terza puntata di Audizioni

Fra le band in gara, promossa la potenza dei Keemosabe, che hanno proposto un pezzo di Motta lasciando ben evidente sul brano “il loro marchio di fabbrica”. Convincenti anche i Metriaksak, una band dal suono “molto contemporaneo”. Interessante il duo rap dei Sierra che ha presentato il brano “Enfasi”, coinvolgendo il pubblico con il suo ritmo, e la giuria con il testo e con uno stile “graffiante”.

X Factor 2019, l'ospite Achille Lauro

Dopo Anastasio la scorsa settimana, ieri sera X Factor Italia ha ospitato Achille Lauro. In un completo animalier, l’artista ha cantato la sua “Rolls Royce”, facendo ballare il pubblico del Pala Alpitour di Torino.

Le categorie di X Factor 2019

Le Audizioni di X Factor 13 si concludono qui. Ma la gara prosegue ai Bootcamp: ecco che i giudici scoprono la categoria che gli è stata assegnata da Alessandro Cattelan. Samuel seguirà i Gruppi, Mara Maionchi formerà gli Over, mentre Malika Ayane e Sfera Ebbasta guideranno rispettivamente gli Under Uomini e le Under Donne.

Appuntamento giovedì 3 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) con i Bootcamp di X Factor 2019. La puntata può essere rivista il venerdì su TV8.