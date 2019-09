Giunti alla fase finale delle selezioni del talent show, stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) assisteremo alle esibizioni degli ultimi aspiranti concorrenti di X Factor 13. Chi accederà alla fase dei Bootcamp? GUARDA IL LIVEBLOG

di Floriana Ferrando

Cantautori, rapper, band, interpreti italiani e non: le Audizioni di X Factor 2019 si stanno per concludere ed è l’ultima occasione per gli aspiranti concorrenti di farsi notare dalla giuria, mostrando talento e personalità a Malika Ayane, Samuel, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi.

Stasera i giudici di X Factor 2019 dovranno scegliere chi potrà accedere alla fase dei Bootcamp, fra coloro che hanno ottenuto “solo” tre sì alle Audizioni. Numerosi i cantanti che, invece, entrano di diritto alla fase successiva del talent show, avendo già conquistato tutti e quattro i giudici.

Under Donne, Under Uomini, Over e Band: le categoria di X Factor Italia restano invariate e stasera Alessandro Cattelan annuncerà il mentore di ogni gruppo. Se Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta sono alla loro prima esperienza, Mara Maionchi è ormai una veterana e l’anno scorso ha condotto alla vittoria il cantautore Anastasio.

Ospite della serata Achille Lauro, che farà ballare il Pala Alpitour di Torino con il brano “Rolls Royce”.

