Blue Print è il terzo di 5 episodi della serie Choose Earth prodotta da One Planet One Future Foundation che documenta un decennio cruciale per il pianeta, quello che va dal 2014 al 2024, attraverso le storie degli Earth Protectors, donne e uomini, da tutto il mondo, impegnati a difendere gli ecosistemi e a costruire un futuro sostenibile. La serie vuole documentare, in chiave antropologica, un decennio cruciale con un focus creativo sulla necessità di adattarsi, sull’importanza dell’eredità culturale e sui crescenti rischi per la democrazia così come la conosciamo. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle Blue Print fa parte del lavoro dell’artista ambientale, fotografa e regista franco-americana Anne de Carbuccia.

Un racconto dedicato a chi vedrà la serie nel 2050

Un invito a riflettere sul nostro tempo come epoca di transizione e come opportunità di cambiamento tramite un racconto dedicato a chi vedrà la serie nel 2050. Una testimonianza di come eravamo che guarda al futuro: “girata senza l’ausilio dell’intelligenza artificiale tra il 2014 e il 2024 per cercare di mostrare cosa sapevamo, cosa temevamo e soprattutto cosa speravamo di realizzare. Solo voi – dice la regista rivolgendosi agli spettatori di domani - sapete se ci siamo riusciti o meno”.

L'invito alla consapevolezza e alla speranza

Un invito alla consapevolezza e alla speranza per il futuro del pianeta, al bivio tra la possibile salvezza e il non ritorno. Anne de Carbuccia esplora un mondo in continua trasformazione tra adattamento, perdita culturale e attivismo in cui la tecnologia e il cambiamento della società generano alternative ancora percorribili.

Blue Print, terzo episodio della serie, è dedicato nello specifico al tema degli oceani, cuore pulsante della vita sul nostro pianeta e risorsa fondamentale per il nostro ecosistema oggi gravemente minacciato da inquinamento, microplastiche, sfruttamento e cambiamenti climatici. Girato tra Italia e Messico, Blue Print intreccia le testimonianze di scienziati, attivisti e comunità locali, tra cui il ricercatore Roberto Ambrosini, la biologa marina Mariasole Bianco, la comunità Jóvenes por Xcalak e l’attivista messicana Liliana Rodriguez Cortes, rappresentante dell’International Ocean Institute alle Nazioni Unite, per raccontare come la salute dei mari sia indissolubilmente legata a quella dell’umanità che abita il pianeta.

La serie presto su Prime Video

Dopo l’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma e la presentazione in altri festival, dal 10 dicembre 2025, quattro episodi della serie saranno disponibile su Amazon Prime Video. Ogni episodio esplora un tema specifico affrontando le potenti sfide dell’ultimo decennio: dalla perdita culturale nell’Himalaya causata dal collasso climatico ai movimenti giovanili nel nord del pianeta, che diventano sempre più fragorosi ed estremi.

Blue Print, episodio della serie Choose Earth, è scritto da Anne de Carbuccia con Luigi Montebello, anche direttore della fotografia. Il montaggio è di Giulia Baciocchi, le musiche originali di Vittorio Cosma. Una produzione One Planet One Future Foundation.