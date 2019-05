Sesto e ULTIMO appuntamento con l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones , in onda lunedì 20 maggio alle 03.00 in versione originale sottotitolata (in contemporanea con gli U.S.A.) e alle 21.15 in versione doppiata (quinto episodio). Scopri di più. (ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER PER CHI NON E' IN PARI CON LA MESSA IN ONDA IN VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA!!) - Il Trono di Spade 8: le anticipazioni del sesto e ultimo episodio. FOTO - Il Trono di Spade 8, le foto della sesta e ultima puntata, il FINALE DI SERIE

Il sesto e ultimo episodio dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda in versione originale sottotitolata lunedì 20 maggio alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A. Nel promo rilasciato da HBO vediamo i postumi della distruzione di Approdo del Re...

Il gran finale, il finale di serie, è vicinissimo. Il promo rilasciato da HBO del sesto e ultimo episodio dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones ci mostra ovviamente i postumi della distruzione di Approdo del Re, distruzione avvenuta per volere e per mano di una furibonda Daenerys. Andiamo ad analizzare il breve video.

La distruzione di Approdo del Re

Il promo si apre con Jon Snow e Ser Davos che camminano in mezzo alle rovine della Capitale. Jon finora ha dichiarato di essere fedele a Dany e di non volere in nessun modo la corona dei Sette Regni, nonostante sia il figlio legittimo del Principe Rhaegar. Ma se ora, dopo aver assisitito alla furia della Madre dei Draghi, avesse cambiato idea?

Anche Tyrion osserva sconfortato le rovine di Approdo del Re. Anche Tyrion, come Jon, quasi sicuramente sta quantomeno cominciando ad avere qualche dubbio su Daenerys. Purtroppo per i cittadini della Capitale, Varys aveva ragione: "Sappiamo tutti cosa farà.", aveva detto il Ragno a Jon, e infatti le cose sono proprio andate così. Il Primo Cavaliere osserva le rovine della Fortezza Rossa. Dopo aver visto il quinto episodio è decisamente più facile capire come mai Aegon il Conquistatore e le sue mogli-sorelle siano riusciti, nonostante i numeri non fossero dalla loro, a conquistare ben sei dei Sette Regni senza neanche troppa fatica (l'unico a non piegarsi fu il Principato di Dorne). Basti guardare la distruzione che un solo drago è riuscito a causare, figuriamoci tre!

Arya ucciderà Daenerys?

Anche Arya, dopo essersi allontanata in groppa al bianco destriero visto nel finale del quinto episodio, a quanto pare è tornata tra le rovine della Capitale. E se la giovane Stark avesse deciso di inserire il nome di Daenerys nella sua lista? Chi o cosa sta osservando Arya nel promo? Daenerys, la nuova regina dei Sette Regni? Online sono numerosissimi i fan che sostengono che, alla fine, Arya ucciderà la Madre dei Draghi, e arrivati a questo punto non ci sembra uno sviluppo così improbabile. Resta da capire come ciò potrebbe avvenire: forse Arya deciderà di indossare il volto di qualcuno vicino a lei, per esempio Jon, che, a oggi, è ancora fedele alla sua regina? Oppure opterà per qualcosa di meno sofisticato?

La Regina delle Ceneri

Nella parte finale del promo vediamo Daenerys mentre entra vittoriosa nella Capitale distrutta. Davanti a lei, però, non ci sono sudditi, ma solo soldati e rovine fumanti. E' ufficialmente la Regina delle Ceneri. Daenerys ha portato a termine ciò che sua padre aveva in mente, bruciare tutto e tutti (ndr, nel quinto episodio, mentre Drogon fa fuoco, si vedono ogni tanto delle esplosioni verdi, e quasi sicuramente si tratta dei contenitori pieni di altofuoco che Aerys II aveva fatto spargere per la città ormai quasi due decenni prima). Secondo alcune teorie, però, il Re Folle sarebbe diventato folle a causa dei viaggi spazio-tempo-mentali di Bran, proprio come successo con Hodor. D'altro canto, le cronache di Westeros sono piene di riferimenti al fatto che una fiammella di follia si nasconda praticamente da sempre nel sangue dei Targaryen, quantomeno di quelli "puri" (vedere alla voce incesto). Sapremo mai cos'è veramente scattato nella testa di Daenerys nel momento in cui ha scelto di radere al suolo Approdo del Re? Avrà forse deciso di seguire il consiglio di Nonna Olenna, "You're a dragon, BE A DRAGON!!"?

Chi siederà sul Trono di Spade?

Quale sarà il destino dei Sette Regni? Con la morte di Cersei, e con la distruzione della Capitale, Daenerys è, ufficialmente, la nuova sovrana. Ma il suo regno potrebbe essere decisamente più corto del previsto! Jon ha ripetuto più volte di non essere minimamente interessato a diventare re, ma se, dopo quanto visto nel quinto episodio, avesse cambiato idea? E Tyrion? Sarà ancora fedele alla Madre dei Draghi? Non dimentichiamo poi che Sansa, per quanto finora sia stata defilata, sta ancora giocando al gioco del trono. E sappiamo bene che giocatrice abile sia diventata. D'altronde, con due maestri come Cersei e Ditocorto non poteva che essere così! L'opzione "Bran riavvolgerà il tempo e si tornerà all'inizio" ci sembra un po' improbabile, ma a questo punto mai dire mai!

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda il lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata in italiano.

