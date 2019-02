Hear Me RRRRROARR! I fan de Il Trono di Spade potranno anche avere pareri discordanti su Jaime Lannister , ma su una cosa siamo tutti d'accordo: che Nikolaj Coster-Waldau più che uno Sterminatore di Re è uno Sterminatore di Cuori! Bello, bello, bello in modo assurdo, il "leone danese" ci ha fatto sospirare fin dal primo momento in cui l'abbiamo visto nei panni dell'arrogante Ser Jaime, e ancora adesso, dopo quasi otto anni, riesce a farci mancare il fiato. In attesa dell'ultima stagione di Game of Thrones, in onda dal 15 aprile 2019 su Sky Atlantic , sfoglia la gallery con le più belle foto di Nikolaj Coster-Waldau