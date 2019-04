Il Trono di Spade: Joe Jonas omaggia la sua ragazza vestendosi da Sansa Stark

L’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade è finalmente entrata nel vivo. Gli episodi finali regaleranno grandi emozioni ai fan che potranno così finalmente scoprire il destino dei personaggi che per circa dieci anni li hanno accompagnati in avventure adrenaliniche, sfide inaspettate e paesaggi stupefacenti (clicca qui per vedere le location utilizzate per girare la serie).

L’appuntamento è fissato per ogni lunedì, alle 3 di notte, su Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti d’America, mentre il debutto della versione in italiano avverrà lunedì 22 aprile, alle 22:15.

Sophie e Joe: l’amore

Tra i grandi protagonisti della serie spicca sicuramente Sansa Stark, interpretata dalla bellissima Sophie Turner che a breve coronerà il suo sogno d’amore sposando Joe Jonas, il cantante reduce dal successo straordinario ottenuto con il comeback dei Jonas Brothers.

Il rapporto tra Joe e Sansa è molto forte tanto che la coppia è solita mostrarsi insieme in occasione di numerose uscite pubbliche, come ad esempio alla première di New York dell’ottava stagione de Il Trono di Spade (clicca qui per vedere tutte le foto della serata).

Il legame tra Sophie e Joe è così saldo che l’attrice ha anche preso parte al video musicale di “Sucker” a cui si sono unite anche le mogli di Nick e Kevin Jonas dando vita a un video iconico che ha immediatamente riscosso un grandissimo successo aiutando anche il brano a raggiungere la prima posizione della Billboard, ovvero la classifica americana dei singoli più venduti.

Joe Jonas: il video nei panni di Sansa Stark

A breve Joe e Sophie potranno finalmente coronare il loro sogno d’amore con un matrimonio che si annuncia come uno dei più attesi dell’anno. Tuttavia nelle scorse ore il cantante dei Jonas Brothers è tornato al centro dei media per un video che ha immediatamente fatto il giro dei social.

Il filmato, dalla durata di pochi secondi, vede inquadrata una porta mentre in sottofondo possiamo ascoltare l’iconica sigla de Il Trono di Spade, all’improvviso vediamo entrare qualcuno, si tratta di Joe Jonas che fa il suo ingresso vestito da Sansa Stark, il personaggio interpretato da Sophie Turner.

Joe indossa un lungo abito blu e una folta parrucca per ricreare la famosa chioma rossa del personaggio, ad accompagnare il video soltanto una brevissima didascalia con scritto: “Mood”.