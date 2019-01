Alla vigilia del debutto dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade ( in onda su Sky Atlantic in contemporanea con gli U.S.A. dal 15 aprile ), Sophie Turner svela un segreto riguardante i capelli di Sansa Stark: scopri di più

Si dice che chi bella vuole apparire, un po’ deve soffrire, forse questo è proprio il caso di Sophie Turner, o meglio dei suoi capelli. Infatti, in una recente intervista rilasciata a InStyle, l’attrice inglese che interpreta Sansa Stark, ha rivelato alcuni dettagli davvero particolari sulla produzione de Il Trono di Spade, la cui ottava e ultima stagione andrà in onda il 14 aprile negli Stati Uniti e il 15 aprile in Italia visto il fuso orario.

Nell'intervista, l’attrice, classe 1996, ha parlato sia del significato dell’acconciatura dei capelli del suo personaggio sia di ciò che ha dovuto fare durante le varie stagioni per rendere al meglio le varie situazioni in cui si trova Sansa. Un esempio? Non lavarsi i capelli!

Sophie Turner parla della produzione de Il Trono di Spade

“Nelle prime stagioni potevo lavarmi i capelli poiché ero una giovane ragazza aristocratica. Verso la quinta stagione la produzione ha iniziato a chiedermi di non lavare i capelli e ammetto che è stato davvero disgustoso. Ora indosso una parrucca così posso lavarmi i capelli ogni volta che voglio, che non è male, ma per un paio di anni ho avuto dei capelli abbastanza unti”. L’attrice ricorda poi, in modo non così piacevole, un piccolo episodio accaduto sul set: “I capelli erano davvero pruriginosi e ad esempio quando abbiamo dovuto ricreare la neve in modo artificiale, avevo piccole palline di neve di carta che si attaccavano al grasso dei capelli. È stato davvero disgustoso”. Sophie ha parlato anche di Kit Harington, l’attore che interpreta Jon Snow, rivelando che secondo lei è colui che si prende più cura dei propri capelli: “È ossessionato. Prima dei red carpet lo vedi sempre sistemarsi i riccioli affinché siano assolutamente perfetti. Lo prendiamo sempre in giro per questo”.

Il significato dei capelli di Sansa Stark

I fan della serie sanno benissimo che Sansa non ha sempre avuto la stessa acconciatura ma che il personaggio è andato incontro a diverse variazioni, un’evoluzione legata a dei significati ben precisi, come spiegato dall’attrice: “C’è una correlazione tra l’evoluzione delle acconciature di Sansa e quello che accade nella serie. Per molto tempo i capelli di Sansa sono cambiati, stagione dopo stagione, in base alla persona che aveva influenza su di lei”.

L’oggetto preso dal set e portato a casa

In una recente intervista Kit Harington ha dichiarato di essersi portato a casa la statua che lo raffigura, che compare nel teaser de Il Trono di Spade, annunciando anche che ne avrebbe fatto una fontana, ma a quanto pare l’attore non è l’unico ad aver preso qualcosa dal set. Infatti, come rilasciato a Wmagazine, Sophie Turner ha ammesso di essersi portata a casa un oggetto che ha indossato per molto tempo e a cui è evidentemente legata dopo tanti anni di produzione: “L’unica cosa che mi sono tenuta è un corsetto, ma non lo indosserò. Inizialmente avevo pensato di incorniciarlo, ma le persone l’avrebbero trovato un pochino inquietante. Indossarlo? Anche quello sarebbe un pochino inquietante, anche perché...diciamo che si vedrebbe tutto!”