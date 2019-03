Il grande giorno sta per arrivare, tra pochi mesi Joe Jonas convolerà a nozze con Sophie Turner, attrice nota soprattutto per il ruolo di Sansa Stark all’interno de Il Trono di Spade, la cui ultima e ottava stagione vi aspetta su Sky Atlantic a partire da lunedì 15 aprile 2019.

Joe Jonas, insieme ai fratelli Nick e Kevin, è stato ospite del “The Late Late Show” di James Corden per parlare del nuovo progetto discografico e del tanto atteso comeback del gruppo. Nel corso dell’intervista il presentatore americano ha fatto alcune domande inerenti la situazione sentimentale di Joe, l’unico dei tre fratelli a non essere ancora sposato, e in tale occasione il cantante ha rivelato alcuni importanti dettagli sul suo futuro.

Sophie e Joe: i dettagli del matrimonio

Il matrimonio avverrà quest’anno, più precisamente d’estate, quindi al massimo tra circa sei mesi. Joe ha dichiarato di aver deciso di sposarsi durante un mese caldo a seguito della non piacevole esperienza avuta durante il matrimonio di Kevin che scelse di sposarsi a dicembre e nel giorno delle nozze una pesante bufera colpì i festeggiamenti.

Per quanto riguarda la location, Sophie e Joe sembrerebbero aver deciso di sposarsi in Francia, sicuramente uno dei posti più romantici al mondo per questo evento.

Sophie e Joe: un amore a tempo di musica

La vita sentimentale di Joe è sempre stata sotto i riflettori dei media, soprattutto dopo il matrimonio di Kevin con Danielle Jonas e di Nick con Priyanka Chopra che lo hanno reso l’unico dei tre fratelli ancora su piazza. Dall’inizio dell’esplosione mediatica del gruppo, il ragazzo ha avuto relazioni con alcune delle donne più belle e famose al mondo, tra queste ricordiamo Gigi Hadid, Demi Lovato e Taylor Swift.

Nel 2016 è arrivato l’incontro, poi rivelatosi un vero e proprio colpo di fulmine, con Sophie Turner con cui si è fidanzato ufficialmente nell’ottobre del 2017. Ora, dopo quasi due anni e mezzo di fidanzamento, la coppia convolerà a nozze.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il video di “Sucker”, il singolo che segna la reunion dei Jonas Brothers dopo circa sei anni dall’ultimo lavoro insieme. Il brano ha ottenuto un riscontro stratosferico diventando la trentaquattresima canzone nella storia della musica americana a fare il suo debutto sul gradino più alto della Billboard.

Tra i motivi di tale straordinario successo c’è anche il video in cui protagonisti sono i tre ragazzi con le rispettive compagne. Infatti il pubblico ha apprezzato notevolmente il gioco di squadra fatto dai fratelli Jonas con con Sophie, Priyanka e Danielle.