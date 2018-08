Le 5 canzoni più celebri di Demi Lovato

Cantante, attrice e icona per i giovanissimi non solo negli Stati Uniti, ma anche in tutto il resto del mondo. Il suo grande esordio Demi Lovato lo ha avuto quando era ancora una bambina ed è stata scoperta dai talent scout della Disney. Ha recitato, ancora piccolissima, per “Barney & Friends”, ma con “Camp Rock” il suo successo è esploso.

Demi Lovato ha solo 25 anni, ma scrive musica di grande successo da quando ne aveva 15. Dagli esordi rock fino all’album “Tell Me You Love Me” e il documentario sulla sua vita, “Simply Complicated”, Lovato è una delle poche celebrità che è riuscita a passare da icona teen a musicista indipendente senza mai perdere di vista la sua identità musicale. Dalla sua, Demi ha un talento e una voce straordinaria, oltre che la carica di energia che porta con sé sui palchi di tutto il mondo.

Demi Lovato ha pubblicato sei album studio: nel suo repertorio ci sono canzoni per teenager, leggere e spensierate, e canzoni dai temi più complessi. Ecco 5 dei brani più celebri della star candidata ai Grammy:

Sorry Not Sorry Give Your Heart a Break Cool for the Summer Confident Daddy Issues

Sorry not Sorry

“Sorry not Sorry” è il primo singolo del sesto album studio di Demi Lovato, “Tell Me You Love Me”. Il ritmo incalzante e la voce straordinaria di Demi hanno trasformato questo brano in una hit. Sesto posto della Billboard Hot 100, 355 milioni di visualizzazioni su YouTube e approvata personalmente da Jay-Z. Questa canzone sfida le regole del pop e mescola elementi hip-hop, la progressione gospel e un ritornello orecchiabile. “Sorry Not Sorry” è una dedica spassionata e irriverente agli haters che, nonostante tutto, riesce a mantenersi leggera e divertente nell’esecuzione.

Give Your Heart a Break

Co-scritta e prodotta da Billy Steinberg, uno dei parolieri dietro a successi anni ’80 come “Like a Virgin” o “True Colors”, “Give Your Heart a Break” è uscita il 23 gennaio 2012 e mantiene ad oggi la sua eleganza. La canzone è un connubio perfetto tra pianoforte, batteria e la voce ruvida e intensa di Demi. Il brano ha ottenuto 325 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il testo racconta la storia di una donna che ha attraversato il periodo più difficile della sua vita e si è rialzata con grazie a una fede incrollabile.

Cool for the Summer

Il singolo principale di “Confident” il quinto studio album di Demi Lovato, si chiama “Cool for the Summer” e descrive alla perfezione il clima estivo e spensierato della stagione estiva. Il brano ha attirato l’attenzione non solo per il ritmo degno di una hit, ma anche per le numerose allusioni bi-curiose.

Confident

Il tema dell’autostima lega la produzione musicale di Demi Lovato. Già dal 2008, con il disco di debutto e la canzone “La La Land”, la star ha dato prova che quella che divide un idolo dei teen dall’artista in carriera è una linea molto sottile. Sette anni dopo, Demi Lovato pubblica “Confident”, un tributo alle donne che lottano ogni giorno per emergere.

Daddy Issues

Quinto brano dell’album “Tell Me You Love Me” (2017), “Daddy Issues” trae la sua potenza dal trauma infantile di Demi Lovato. La relazione difficile con il padre l’ha spinta, dopo anni di terapia, a raggiungere una conclusione ironica e onesta: ridere dei propri problemi è il primo passo verso la guarigione.