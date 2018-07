Maisie Williams ci aveva messo la pulce nell'orecchio già a gennaio, salvo poi smentire tutto dopo pochissimo, ma, alla fine, l'ipotesi che l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda ad aprile del prossimo anno sembra ormai confermata.

Il 25 luglio infatti Casey Bloys, presidente della programmazione di HBO, alle domande dei giornalisti presenti al Television Critics Association Summer Tour di quest'anno, che ha avuto luogo a Beverly Hills, California, ha risposto che la stagione finale di Game of Thrones andrà in onda nella prima metà del 2019.

E, secondo noi (ma secondo anche tantissimi fan sparsi per il globo), Il Trono di Spade 8 andrà in onda proprio in quello che, per anni, è stato il suo slot storico, cioè tra l'ultima settimana di marzo e la prima metà di aprile.

Ovviamente si tratta solo di ipotesi, una data precisa ancora non è stata comunicata, probabilmente, quasi sicuramente, perché ancora non c'è. Le riprese degli ultimi 6 episodi sono giunte al termine da poco, da cira un paio di settimane o poco più, dunque adesso si apre un'altra fase lunga ma fondamentale: la post produzione.

Bisogna rivedere il materiale girato, metterlo insieme, lavorarlo per fare in modo che le varie scene si leghino le une alle altre in modo armonico, c'è da preparare tutta la parte audio, bisogna occuparsi di tutti gli elementi di grafica computerizzata...insomma, ci sono ancora tantissime cose da fare, non è proprio come girare il filmino di compleanno dello zio con lo smartphone!

Insomma, sappiamo qualcosa di più, ma neanche poi così tanto. Siamo però sicuri che nelle prossime settimane inizieranno a uscire le prime indiscrezioni...e chi lo sa, forse per la fine dell'anno avremo anche un primo teaser, o addirittura un trailer! HBO, noi attendiamo fiduciosi...capito?

