Il Trono di Spade 8: Il Mastino VS La Montagna?

L'attesa per l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade sembra veramente infinita, e i fan della serie non sanno più come arrivare al 2019 senza farsi venire un colpo! Se poi ci si mettono anche gli attori, che, come ogni anni, si divertono a lanciare qua e là qualche possibile anticipazione, allora ditelo che volete farci morire! Dopo il misterioso post d'addio di Maisie Williams , questa volta è il turno di Thor Bjornsson, interprete di Ser Gregor Clegane. Che, rispondendo online su Instagram alla domanda di un utente, ha lasciato intendere che forse, può darsi, potrebbe essere, magari, il suo personaggio nella S08 si scontrerà con quello di Rory McCann, Sandor Clegane. "Cleganbowl" in vista dunque? Continua a leggere e scopri di più

"Cleganebowl" in vista? A quanto pare nell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, in onda nel 2019 in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic, assisteremo alla scontro definitivo tra i fratelli Clegane, Sandor, detto Il Mastino, e Gregor, detto La Montagna. A darne conferma, se così possiamo chiamarla, pare sia stato Thor Bjornsson, il gigantesco interprete di Ser Gregor. Ecco cosa ha risposto il simpatico Thor alla domanda di un utente su Instagram:

Come ben sanno gli smanettoni che vivono sui social network, le Instagram Stories hanno vita breve, ma su Internet nulla sparisce mai veramente, ed ecco comparire prontamente su Reddit lo stamp incriminato.

Dunque, alla domanda di un fan che gli chiede "Qual è la tua scena preferita di GoT in cui sei presente?", Thor risponde "E' una scena dell'ottava stagione, dunque non posso parlarne!"

E cosa potrà mai succedere di così particolare al non proprio vivissimo Ser Gregor se non lo scontro definitivo col suo fratellino? A direi il vero i due si erano già incrociati nella prima stagione - quando Sandor si trova a difendere Ser Loras, colpevole di aver appena battuto La Montagna in duello - e nella settima, a Fossa de Drago.

Ci sono ottime probabilità che i fratelli Clegane si ritrovino l'uno contro l'altro in combattimento nella S08, e, se ciò dovesse accadere, gli scenari possibili sono, secondo noi, sostanzialmente due: Sandor vince e uccide Gregor, poi va a combattere contro il Re della Notte; Sandor riesce a uccidere Gregor, ma muore per le ferite riportate.

A dire il vero ci sarebbe anche un terzo scenario, ma è alquanto improbabile: Arya, nei panni di Sandor Clegane, uccide La Montagna. Con una donna dai mille volti in giro per Westeros non bisogna mai dare nulla per scontato...