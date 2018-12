Il Trono di Spade 8: l'addio di Maisie Williams alla serie via Twitter

Le riprese dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade sono ufficialmente ancora in atto, ma, dopo quelli di Emilia Clarke e Nikolaj Coster-Waldau , ecco arrivare anche l'addio di Maisie Williams, ovviamente via Twitter. Un addio decisamente criptico, che potrebbe aver svelato un indizio importante sul destino di Arya Stark: continua a leggere e scopri di più

Prima Emilia Clarke, poi Nikolaj Coster-Waldau, e ora Maisie Williams: le riprese dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade - in onda nel 2019, si spera nella prima metà dell'anno - sono ancora ufficialmente in atto, ma col passare delle settimane si avvicinano inevitabilmente al termine, e via via gli attori che hanno finito di girare tutte le loro scene salutano online la serie e il loro personaggio, col quale hanno condiviso gioie e dolori per quasi un decennio. Ecco dunque arrivare via Instagram il goodbye definitivo dell'interprete di Arya Stark:

"Addio Belfast. Addio Arya. Addio Game of Thrones. Che gioia che ho provato. Alle avventure che arriveranno in futuro"

Un semplice messaggio d'addio, starete pensando, e tutto sommato potrebbe semplicemente trattarsi di questo e di nient'altro. Ma si tratta pur sempre de Il Trono di Spade, dunque che si aprano le danze e che si inizi ad analizzare ogni singolo dettaglio del post!

Partiamo ovviamente dall'immagine: le scarpe indossate da Maisie sono sporche di sangue (finto, ovviamente), dunque può darsi che le ultime scene girate nei panni della giovane e combattiva lupa di casa Stark siano state piuttosto bloody, sanguinolente. Niente di nuovo sotto il sole, considerando che stiamo parlando di una serie in cui i personaggi cadono come le mosche.

Passiamo poi al messaggio. Nulla da segnalare, a dire il vero. Un addio, un ringraziamento, un'occhiata alle gioie passate e alle avventure che arriveranno in futuro. C'è però un dettaglio di non poco conto: gli hashtag scelti da Maisie.

#lastwomanstanding #barely #immasleepforthenextfouryears #justkiddingidontsleep, che tradotti in italiano sarebbero l'ultima donna "in piedi", più o meno, dormirò per i prossimi quattro anni, sto scherzando io non dormo.

Ovviamente online i fan della serie si sono scatenati, e molti hanno letto quel primo hashtag come il segno evidente che Arya sarà l'unico personaggio femminile a restare in vita fino alla fine della stagione 8.

In realtà "last woman standing" potrebbe significare quello, ma potrebbe anche semplicemente e letteralmente significare "l'ultima donna in piedi", nel senso di "in posizione eretta", dunque da intere letteralmente e non metaforicamente. Specialmente se consideriamo quel "barely" che segue, che significa "più o meno". Magari, semplicemente, si è trattato di una durissima giornata di riprese, e, mentre tutti gli altri sono cotti a puntino e si sono già infilati sotto le coperte, Maisie è ancora in piedi, a fare foto e a postare su Instagram.

E' improbabile che Maisie Williams abbia ricevuto il nulla osta da HBO per lanciare uno spoiler di così grossa portata, dunque vi invitiamo a fare un bel respiro: di fatto non c'è ancora niente di certo.

Arya, dunque, potrebbe effettivamente arrivare viva fino alla fine, ha tutte le carte in tavola per farcela. Ma potrebbe anche morire. La serie non fa sconti a nessuno, dunque è una possibilità da mettere in conto nonostante il personaggio di Maisie Williams sia rimasto in vita finora, superando peraltro molti momenti critici.

La cosa più interessante, sempre rimanendo nel campo della speculazione pura, è piuttosto il commento di Lena Headey, che vi proponiamo qui sotto:

QUEEN, regina, più una serie di emoji. Lena Headey, interprete di Cersei Lannister, la prima del suo nome, scrive "REGINA" sotto il commento di Maisie Williams. Come dobbiamo interpretare tutto questo? Significa forse che ARYA ALLA FINE E' RIUSCITA A UCCIDERE CERSEI??

O forse, più semplicemente, queste due si stanno divertendo un sacco a vedere tutte le "seghe mentali" che i fan si stanno facendo cercando un significato nascosto che forse neanche c'è?

A nostro parere, la seconda! Però si tratta pur sempre di Game of Thrones, dunque MAI DIRE MAI. Ciò che è certo è che per Arya sarebbe una grossa soddisfazione riuscire a far fuori la leonessa di casa Lannister. Il suo personaggio, infatti, è ancora in cerca di vendetta (sulla sua lista ci sono ancora alcuni nomi, vi diamo il compito a casa di scoprire quali), dunque non è così improbabile che la giovane lupa prima o poi si ritrovi in quel di Approdo del Re per portare a termine la sua personale missione.

Stay tuned!