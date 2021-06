2/11 ©Getty

Nel 2009, anno in cui è apparsa per la prima volta nella celebre sitcom, ha recitato in “I Love You, Man”, con Jason Segel e Paul Rudd. Ha in seguito recitato in “Are You Here”, per poi prendere parte nel 2019 a “Panama Papers”, di Steven Soderbergh, con un ricchissimo cast: Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas e Jeffrey Wright.

Kaley Cuoco, post emozionante per l’anniversario di “The Big Bang Theory”