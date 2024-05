Il 12 maggio è la data scelta per ricordare l’importanza di questa figura e del suo prezioso lavoro. Per celebrarla, ecco alcune produzioni televisive che hanno infermieri e infermiere tra i protagonisti o che raccontano le loro storie dentro e fuori gli ospedali: da Nurse Jackie – Terapia d’urto a The Resident, passando da personaggi diventati celebri come Bokhee in Grey’s Anatomy e Carla in Scrubs