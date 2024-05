Baby Reindeer, la “vera” Martha ha fatto un’intervista in televisione

La presunta donna reale dietro la stalker nella serie Netflix ha rotto il suo silenzio partecipando al talk show televisivo Piers Morgan Uncensored. Molti spettatori si sono detti disgustati dall'intervista - che definiscono “atroce" ed "eticamente discutibile” - alla persona che si chiama Fiona Harvey, la quale ha criticato la serie televisiva di Richard Gadd definendola come non veritiera



La presunta donna reale dietro la stalker della serie Netflix Baby Reindeer ha rotto il suo silenzio partecipando al talk show televisivo Piers Morgan Uncensored. Molti spettatori si sono detti disgustati dall'intervista - che definiscono “atroce" ed "eticamente discutibile” - alla persona che si chiama Fiona Harvey, la quale ha criticato la serie televisiva di Richard Gadd definendola come non veritiera. "Trova un lavoro”, queste le parole espresse nei confronti di Gadd dalla donna che sostiene di essere la vera persona dietro il personaggio che nello show viene chiamato Martha.

La donna ha minacciato di fare causa alla piattaforma di streaming su cui è attualmente disponibile lo show, rilasciando un'intervista televisiva bizzarra e scomoda con Piers Morgan. In un colloquio pre-registrato ampiamente etichettato come "non etico", Fiona Harvey - donna scozzese, di professione avvocato - è stata costretta a negare più volte di aver perseguitato il comico Richard Gadd tra il 2014 e il 2015.

Già prima che l'episodio uscisse su YouTube, gli spettatori hanno messo in discussione l'etica della decisione di Morgan di intervistare Fiona Harvey, dal momento che Gadd ha dichiarato in un’intervista rilasciata al quotidiano The Independent che la persona reale che ha ispirato Martha era "mentalmente instabile".



I commenti in rete parlano di “una delle interviste meno etiche di sempre"

Una volta trasmessa la già molto discussa intervista, le paure si sono concretizzate. Molti spettatori hanno condiviso sui social network il proprio senso di colpa all'idea di guardare l'intervista, aggiungendo però commenti come il seguente: "Una parte di me non vuole guardare l'intervista ma non riesco a smettere di guardarla”. Molti utenti l'hanno definita come “una delle interviste meno etiche di sempre”. Durante la conversazione tra Morgan e la donna - che ha raccolto quasi 4 milioni di visualizzazioni in sole 12 ore - lei ha negato di avere inviato a Gadd 41.000 e-mail e 100 lettere, sostenendo di non aver tenuto alcun tipo di comportamento persecutorio. Netflix ha precedentemente affermato che le mail nello show sono quelle reali ricevute da Gadd dalla sua presunta stalker. "Penso che probabilmente le abbia inventate lui stesso," ha affermato Fiona Harvey, spiegando che gliene aveva inviate soltanto "alcune". Quando Morgan le ha chiesto un numero, ha detto di aver inviato al comico "meno di 10 e-mail".

approfondimento Baby Reindeer, la vera Martha contro Stephen King: "Gli faccio causa

La donna, oggi 58enne, dice di aver incontrato Gadd solo poche volte Fiona Harvey, che oggi ha 58 anni, ha sostenuto di aver incontrato il comico solo poche volte.

Parlando a Piers Morgan in uno scambio che si è dimostrato molto teso, ha affermato: "Inizierò azioni legali contro Richard Gadd e Netflix. Abbiamo incaricato degli avvocati, ma vogliamo esplorare tutte le opzioni disponibili. Ci sono diverse persone da citare in giudizio”. Alexander Butler e Tom Murray in un articolo apparso nelle scorse ore su The Independent scrivono quanto segue: “L’intervista solleva interrogativi circa il mettere sotto i riflettori individui vulnerabili per intrattenimento”. La conversazione tra Morgan e Harvey ha sollevato anche interrogativi sul ruolo dell'Ofcom, organo deputato a regolare i contenuti online. Fiona Harvey durante l’intervista ha rivelato dettagli personali relativi alla sua educazione "povera" ma di classe media in Scozia. "Mia madre ha lavorato molto duramente. I miei genitori hanno divorziato quando avevo nove anni ma lei ha lavorato come una schiava”, ha spiegato. Ha inoltre affermato di essere in una relazione quinquennale con un suo collega, un avvocato. approfondimento Baby Reindeer, la "vera stalker" esce allo scoperto col Daily Mail

Fiona Harvey: "Non ho guardato niente di tutto questo" Harvey ha dichiarato che trova la serie Baby Reiodeer e la copertura mediatica "orribili". Quando le è stato chiesto se aveva guardato il dramma, ha risposto: "Per niente. Ho sentito parlare della scena del tribunale, delle condanne e di tutte queste cose... Non ho guardato niente di tutto questo”. Ha negato le accuse di stalking e ha affermato di essere invece la vittima Fiona Harvey ha negato le accuse di stalking, affermando di essere proprio lei la vittima.

Ha parlato del trattamento online che ha dovuto subire dopo che i fan dello show hanno scoperto la sua identità. “Trovo che sia abbastanza osceno. Trovo che sia orribile, misogino. Alcune delle minacce di morte online sono state davvero terribili. Le persone mi telefonano. Sai, è stato assolutamente orribile”, queste le parole della presunta vera Martha.

approfondimento Baby Reindeer, Richard Gadd chiede di non indagare sulle vere identità

Ha ammesso di aver inventato il soprannome che ha ispirato la serie Tuttavia Fiona Harvey ha ammesso di aver inventato lei il soprannome che ha ispirato la serie: "Avevo una renna di peluche con la testa rasata, quella parte è vera, e c'erano renne nei negozi perché era il periodo natalizio o qualcosa del genere. Era uno scherzo. Quindi ho involontariamente coniato il nome dello spettacolo”. Harvey ha negato di essere mai stata condannata per stalking nei confronti di Gadd. "È completamente falso e danneggia molto la mia carriera. Voglio smentirlo. Non sono una stalker. È solo una sciocchezza completa”.

approfondimento Baby Reindeer, il cast della serie tv Netflix. FOTO

A Richard Gadd dice: “Lasciami in pace, per favore" Quando Morgan le ha chiesto se avesse un messaggio per Richard Gadd, lei ha risposto con le seguenti parole: "Lasciami in pace, per favore. Trovati una vita, trova un lavoro serio. Sono disgustata da ciò che hai fatto”. Piers Morgan è stato criticato da molti attivisti per la salute mentale e anche da molte persone che sono state vittime di stalking per la sua decisione "irresponsabile" di intervistare la donna.

Il dramma da brivido scritto e interpretato da Richard Gadd, che nella serie è chiamato Donny Dunn, è ispirato a una presunta storia autobiografica. Nello show, Dunn vorrebbe fare il comico ma per campare lavora come barista. Incontra per la prima volta la sua stalker dopo aver offerto "una tazza di tè a una sconosciuta che piangeva" mentre lavorava in un pub a Londra. Dal canto suo, Fiona Harvey ha detto di non aver mai avuto l'impressione che il comico Gadd provasse pena per lei. Ha affermato di rimpiangere di essere entrata nel pub Hawley Arms a Camden, Londra, il luogo dove si sono incontrati. approfondimento Baby Reindeer, la vera storia della serie che spopola su Netflix