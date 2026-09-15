Scooby-Doo: Origins, foto del cane protagonista annuncia la fine delle riprese della serieSerie TV
La rivisitazione moderna Netflix del cartone animato Scooby-Doo e, quindi, del gruppo di adolescenti investigatori e del loro cane specialissimo, è stata girata ad Atlanta, in Georgia. Uscirà nel 2027
Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha annunciato la fine delle riprese della serie tv live-action Scooby-Doo: Origins, che uscirà nel 2027. La piattaforma di streaming ha pubblicato su Instagram una foto del cane protagonista che appoggia le zampe sul ciak dove compare la notizia della conclusione della prima stagione. Lo show è stato girato ad Atlanta, in Georgia.
LA TRAMA E IL CAST
La serie tv Scooby-Doo:Origins è una rivisitazione moderna del cartone animato Scooby-Doo e, quindi, “dell’iconico gruppo di adolescenti investigatori e del loro cane specialissimo”. Come recita la sinossi ufficiale, “durante la loro ultima estate al campo estivo, i vecchi amici Shaggy (Tanner Hagen) e Dafne (Mckenna Grace) si ritrovano coinvolti in un inquietante mistero che ruota attorno a un cucciolo di alano solitario e smarrito, che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale. Insieme alla pragmatica e scientifica Velma (Abby Ryder Fortson), originaria del posto, e allo strano, ma affascinante, nuovo arrivato Freddy (Maxwell Jenkins), si mettono alla ricerca della soluzione del caso, che li sta trascinando in un incubo agghiacciante che minaccia di svelare tutti i loro segreti”. Il cast include Maxwell Jenkins nel ruolo di Fred Jones, Tanner Hagen nel ruolo di Norville “Shaggy” Rogers, Abby Ryder Fortson nel ruolo di Velma Dinkley, Mckenna Grace nel ruolo di Dafne Blake, Paul Walter Hauser nel ruolo del proprietario di Scooby-Doo, Rusty Schwimmer, Peter Macon, Jona Xiao, Dani Deette, Elysée Sanvillé, Alex Isles, Avery Kristern Pohl, Pamela Mitchell, Ross Kimball, Sara Gilbert, Wynn Everett, Sauriyan Sapkota, Bruce McGill, André Benjamin e Cathy Moriarty. Josh Appelbaum e Scott Rosenberg (High Fidelity ed Everything Sucks!) sono sceneggiatori e showrunner, nonché produttori esecutivi insieme ad André Nemec, Jeff Pinkner e Adrienne Erickson tramite la casa di produzione Midnight Radio. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman sono produttori esecutivi tramite Berlanti Productions. Toby Haynes è produttore esecutivo e regista del primo episodio. La produzione è a cura di Warner Bros. Television. All’inizio di giugno, Netflix aveva pubblicato sui social un teaser della serie tv, dove il cane investigatore correva nei boschi vicino a un campeggio e incontrava il nuovo amico Shaggy.
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LA SERIE ANIMATA ORIGINALE E GLI SPIN-OFF
Il franchise Scooby-Doo nasce dalla serie tv animata Scooby-Doo pensaci tu!, prodotta nel 1969 da Hanna-Barbera e incentrata sull’omonimo cane protagonista. I protagonisti sono l’alano parlante Scooby-Doo e i quattro ragazzi Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley e Shaggy Rogers, che fondano la “Misteri e affini” e girano per il mondo in un furgone chiamato “Mystery Machine” per risolvere misteri che, di solito, coinvolgono fantasmi e altre entità soprannaturali. Alla fine di ogni episodio, tuttavia, si scopre che queste forze hanno invece spiegazioni razionali e che, in genere, non sono altro che malintenzionati che tentano di spaventare o allontanare le persone per compiere indisturbati i loro crimini. La nuova serie tv live-action Netflix Scooby-Doo: Origins si aggiunge agli altri progetti spin-off sul cane protagonista, che includono anche un’altra serie animata dall’umorismo adulto, Velma, che racconta le origini del personaggio di Velma Dinkley.
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