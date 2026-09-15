LA TRAMA E IL CAST

La serie tv Scooby-Doo:Origins è una rivisitazione moderna del cartone animato Scooby-Doo e, quindi, “dell’iconico gruppo di adolescenti investigatori e del loro cane specialissimo”. Come recita la sinossi ufficiale, “durante la loro ultima estate al campo estivo, i vecchi amici Shaggy (Tanner Hagen) e Dafne (Mckenna Grace) si ritrovano coinvolti in un inquietante mistero che ruota attorno a un cucciolo di alano solitario e smarrito, che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale. Insieme alla pragmatica e scientifica Velma (Abby Ryder Fortson), originaria del posto, e allo strano, ma affascinante, nuovo arrivato Freddy (Maxwell Jenkins), si mettono alla ricerca della soluzione del caso, che li sta trascinando in un incubo agghiacciante che minaccia di svelare tutti i loro segreti”. Il cast include Maxwell Jenkins nel ruolo di Fred Jones, Tanner Hagen nel ruolo di Norville “Shaggy” Rogers, Abby Ryder Fortson nel ruolo di Velma Dinkley, Mckenna Grace nel ruolo di Dafne Blake, Paul Walter Hauser nel ruolo del proprietario di Scooby-Doo, Rusty Schwimmer, Peter Macon, Jona Xiao, Dani Deette, Elysée Sanvillé, Alex Isles, Avery Kristern Pohl, Pamela Mitchell, Ross Kimball, Sara Gilbert, Wynn Everett, Sauriyan Sapkota, Bruce McGill, André Benjamin e Cathy Moriarty. Josh Appelbaum e Scott Rosenberg (High Fidelity ed Everything Sucks!) sono sceneggiatori e showrunner, nonché produttori esecutivi insieme ad André Nemec, Jeff Pinkner e Adrienne Erickson tramite la casa di produzione Midnight Radio. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman sono produttori esecutivi tramite Berlanti Productions. Toby Haynes è produttore esecutivo e regista del primo episodio. La produzione è a cura di Warner Bros. Television. All’inizio di giugno, Netflix aveva pubblicato sui social un teaser della serie tv, dove il cane investigatore correva nei boschi vicino a un campeggio e incontrava il nuovo amico Shaggy.