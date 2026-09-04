MobLand, confermata la terza stagione della serie, ci sarà Tom Hardy

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MobLand, confermata la terza stagione della serie tv, ci sarà anche Tom Hardy

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Nonostante le recenti voci sul suo licenziamento per tensioni sul set, l'attore tornerà nella nuova stagione, ancora una volta nei panni di Harry da Souza, l'uomo di fiducia di una famiglia criminale irlandese. Intanto, la seconda stagione dello show di Guy Ritchie uscirà il 18 settembre su Paramount+

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Dopo mesi di indiscrezioni sulla partecipazione di Tom Hardy alla terza stagione della serie tv MobLand di Guy Ritchie, la piattaforma di streaming Paramount+ ha confermato l’arrivo della nuova stagione e il ritorno nel cast dell’attore, che interpreterà ancora una volta il ruolo di Harry da Souza, l’uomo di fiducia di una famiglia criminale irlandese capeggiata da Conrad Harrigan (Pierce Brosnan) e Maeve Harrigan (Helen Mirren).

LA LITE E LE VOCI SUL LICENZIAMENTO

All’inizio del 2026, dopo una lite avvenuta dietro le quinte tra Tom Hardy, lo sceneggiatore Jez Butterworth e il produttore David Glasser, si era diffusa la notizia che l’attore fosse stato licenziato dalla serie tv MobLand. Tuttavia, la rivista Variety aveva in seguito appurato che la notizia non era del tutto esatta. “Tom non è stato licenziato, la porta per una terza stagione non è chiusa e si sta lavorando per trovare una soluzione creativa”, aveva dichiarato all’epoca una fonte vicina alla produzione. La rivista aveva precisato che le tensioni erano reali e riguardavano accuse reciproche, dal comportamento di Hardy sul set, all’indisponibilità di Butterworth, fino all’approccio intransigente di Glasser nei confronti degli attori. Il trio ha comunque cercato di risolvere le proprie divergenze creative. Inoltre, sia il regista Guy Ritchie, sia Paramount+ hanno insistito per il ritorno di Hardy.

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LA SECONDA STAGIONE IN ARRIVO IL 18 SETTEMBRE

La prima stagione della serie tv MobLand di Guy Ritchie è uscita nel 2025, ed è presto diventata una delle serie più viste su Paramount+. La seconda stagione debutterà invece il 18 settembre 2026, con nuovi episodi in uscita ogni settimana. Secondo la sinossi ufficiale, gli Harrigan, i capi di una famiglia criminale britannica, “faticheranno a mostrare un fronte unito mentre i rivali emergenti minacciano il loro impero criminale frammentato”, e Harry Da Souza, il loro astuto e formidabile “risolutore di problemi”, dovrà camminare sul filo del rasoio quando le tensioni all'interno della famiglia si intensificheranno. Il cast include anche Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon e Jasmine Jobson.

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TOM HARDY, LA CARRIERA

Nato il 15 settembre 1977 a Londra, Tom Hardy ha debuttato nel film Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto (2001) di Ridley Scott, ma ha ricevuto il riconoscimento internazionale solo successivamente, grazie all’interpretazione nel film Inception (2010) di Christopher Nolan. Ha anche recitato nei film Star Trek – La nemesi (2002), Bronson (2008), La talpa (2011), Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012) di Christopher Nolan, Mad Max: Fury Road (2015), Revenant – Redivivo (2015), Venom (2018), Venom – La furia di Carnage (2021), Venom: The Last Dance (2024) e Havoc (2025), e nelle serie tv Peaky Blinders e MobLand. Nel 2016 ha ottenuto la candidatura al Premio Oscar come Miglior attore non protagonista per il film Revenant – Redivivo.

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