MobLand, confermata la terza stagione della serie, ci sarà Tom Hardy

LA LITE E LE VOCI SUL LICENZIAMENTO

All’inizio del 2026, dopo una lite avvenuta dietro le quinte tra Tom Hardy, lo sceneggiatore Jez Butterworth e il produttore David Glasser, si era diffusa la notizia che l’attore fosse stato licenziato dalla serie tv MobLand. Tuttavia, la rivista Variety aveva in seguito appurato che la notizia non era del tutto esatta. “Tom non è stato licenziato, la porta per una terza stagione non è chiusa e si sta lavorando per trovare una soluzione creativa”, aveva dichiarato all’epoca una fonte vicina alla produzione. La rivista aveva precisato che le tensioni erano reali e riguardavano accuse reciproche, dal comportamento di Hardy sul set, all’indisponibilità di Butterworth, fino all’approccio intransigente di Glasser nei confronti degli attori. Il trio ha comunque cercato di risolvere le proprie divergenze creative. Inoltre, sia il regista Guy Ritchie, sia Paramount+ hanno insistito per il ritorno di Hardy.