Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Serie TV

The Gentlemen e la nuova dimensione televisiva di Guy Ritchie

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

Senza tradire mai il suo primo amore, il cinema, il regista inglese ha trovato nel piccolo schermo uno spazio in cui sperimentare e riprendere alcune sue idee. E la seconda stagione della serie Netflix ne è la conferma

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ