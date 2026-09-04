Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Trento

Dopo l’appuntamento in scena alla Trentino Music Arena, martedì 8 settembre i Negramaro proseguiranno la tournée con lo show in programma al Parco della Musica di Milano. Infine, il gruppo porterà la sua energia all’Arena di Verona
Domenica 6 settembre i Negramaro, guidati dalla voce di Giuliano Sangiorgi, saranno in concerto al Trento Live Fest. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della formazione (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
negramaro, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento con la tournée estiva dei Negramaro. Dopo lo spettacolo in scena alla Reggia di Caserta, il 6 settembre il gruppo salirà sul palco della Trentino Music Arena, questo l’indirizzo: via di S. Vincenzo, 38122, Trento. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Free Love. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite allo stadio San Siro di Milano nel giugno del 2024:
- Luna piena
- Sei tu la mia città
- Il posto dei santi
- Ricominciamo tutto
- Contatto
- Fino all’imbrunire
- La prima volta
- Per uno come me
- Ti è mai successo?
- Nuvole e Lenzuola
- Senza fiato
- Ti vorrei sollevare
- Basta così
- Diamanti
- Fino al Giorno Nuovo
- Estate
- Cade la pioggia
- Solo 3 min
- Amore che torni
- L’immenso
- Via le mani dagli occhi
- Meraviglioso
- Mentre tutto scorre
- Parlami d'amore
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Dopo l’appuntamento in scena alla Trentino Music Arena, martedì 8 settembre i Negramaro proseguiranno la tournée con lo show in programma al Parco della Musica di Milano. Infine, il gruppo porterà la sua energia all’Arena di Verona con lo spettacolo in scena il 20 settembre.
Tra gli album più amati dei Negramaro troviamo sicuramente La finestra, Casa 69, La rivoluzione sta arrivando e Amore che torni. Per quanto riguarda i brani, citiamo Parlami d’amore, Mentre tutto scorre e Luna piena. Spazio anche alle collaborazioni: da Cade la pioggia con Lorenzo Jovanotti a Basta così con Elisa (FOTO).
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La band salentina festeggia quest'anno venti anni di carriera salendo per la prima volta sul palco dell'Ariston nella categoria big. Quella del 2024 arriva 19 anni dopo l'esperienza tra i giovani, con il brano 'Mentre tutto scorre'. Nel 2021 aprirono la terza serata del Festival suonando 'Meraviglioso' e '4/3/1943' di Lucio Dalla.