Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Trento

negramaro, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento con la tournée estiva dei Negramaro. Dopo lo spettacolo in scena alla Reggia di Caserta, il 6 settembre il gruppo salirà sul palco della Trentino Music Arena, questo l’indirizzo: via di S. Vincenzo, 38122, Trento. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Free Love. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite allo stadio San Siro di Milano nel giugno del 2024:

Luna piena

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Ti è mai successo?

Nuvole e Lenzuola

Senza fiato

Ti vorrei sollevare

Basta così

Diamanti

Fino al Giorno Nuovo

Estate

Cade la pioggia

Solo 3 min

Amore che torni

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d'amore