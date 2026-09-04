Preparatevi al decollo perché James Blunt pubblicherà il suo nuovo album Airplane Mode il 6 novembre su Atlantic Records e ci farà volare. E' un progetto di scoperta artistica e di riscoperta personale. Per celebrare l'uscita, l'artista ha annunciato un imponente tour europeo che farà due tappe in Italia: sabato 27 febbraio 2027 all’Unipol Forum di Milano e domenica 28 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti alla newsletter dell’artista dalle 10 di martedì 8 settembre e saranno acquistabili su Ticketone dalle 10 di mercoledì 9 settembre per un acquisto massimo di 4 biglietti a transazione per account.