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James Blunt, annunciato nuovo album Airplane Mode e tour 2027 con due concerti in Italia

Musica

Il disco uscirà il 6 novembre. I due live italiani saranno sabato 27 febbraio 2027 all’Unipol Forum di Milano e domenica 28 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze

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Preparatevi al decollo perché James Blunt pubblicherà il suo nuovo album Airplane Mode il 6 novembre su Atlantic Records e ci farà volare. E' un progetto di scoperta artistica e di riscoperta personale. Per celebrare l'uscita, l'artista ha annunciato un imponente tour europeo che farà due tappe in Italia: sabato 27 febbraio 2027 all’Unipol Forum di Milano e domenica 28 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti alla newsletter dell’artista dalle 10 di martedì 8 settembre e saranno acquistabili su Ticketone dalle 10 di mercoledì 9 settembre per un acquisto massimo di 4 biglietti a transazione per account.

JAMES BLUNT: "MI ERO PERSO ORA MI SONO RITROVATO"

Airplane Mode contiene il primo singolo Tastes Like Summer e altri undici racconti del colorato viaggio della vita, tra cui il secondo brano estratto oggi, Weight Of It All, che descrive in modo toccante le pressioni della vita moderna sull'essere umano. Tra gli altri brani di punta figurano l'epica Circles, destinata a diventare un classico di Blunt, il groove trascinante di Oh Daisy e la cruda emotività di Modern Love. Si tratta di un ritorno in grande stile per un artista che non smette mai di sorprendere: “A un certo punto mi ero perso, ma mi sono ritrovato in uno studio di registrazione a Banbury”, ha dichiarato a proposito dei Pig Music Studios, dove è stata registrata la maggior parte dell'album. Airplane Mode è stato inciso insieme alla straordinaria band che accompagna da tempo James dal vivo.

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AIRPLANE MODE, LA TRACKLIST 

  1. Circles
  2. Time To Time
  3. Modern Love 
  4. Tastes Like Summer 
  5. Weight Of It All 
  6. Reason To Die
  7. Hey, People 
  8. In Your Blood 
  9. Leftover Time 
  10. Dancing In My Head 
  11. Oh, Daisy
  12. This Is Not Forever
British songwriter James Blunt performing on stage at the Unipol Arena during the twentieth anniversary of the album â Back To Bedlamâ . Casalecchio di Reno, Bologna, Italy, February 22, 2025. Photo: Michele NucciBritish songwriter James Blunt performing on stage at the Unipol Arena during the twentieth anniversary of the album â Back To Bedlamâ . Casalecchio di Reno, Bologna, Italy, February 22, 2025. Photo: Michele Nucci

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