Nightsleeper - Fuori controllo, da stasera la serie tv thriller su Sky

Un treno hackerato, centinaia di passeggeri in pericolo e una corsa contro il tempo per evitare una catastrofe. Da stasera 4 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW arriva la serie tv thriller in sei episodi con Alexandra Roach e Joe Cole, ambientata a bordo di un convoglio in viaggio da Glasgow a Londra finito nelle mani di un gruppo di cybercriminali
Un treno hackerato, centinaia di passeggeri in pericolo e una corsa contro il tempo per evitare una catastrofe. Da stasera 4 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW arriva Nightsleeper - Fuori controllo, la serie tv thriller in sei episodi con Alexandra Roach e Joe Cole, ambientata a bordo di un convoglio in viaggio da Glasgow a Londra finito nelle mani di un gruppo di cybercriminali.
Un thriller tra action-adventure e giallo
In parte action-adventure ad alta tensione emotiva, in parte avvincente giallo whodunnit ricco di colpi di scena, la serie, girata in gran parte in Scozia, è ambientata a bordo di un treno notturno in viaggio da Glasgow a Londra, dove un ordigno esplosivo, controllato da un gruppo di hacker, trasforma il tragitto in una disperata corsa contro il tempo.
La corsa contro il tempo
Dallo sceneggiatore vincitore del BAFTA Nick Leather (The Control Room), Nightsleeper – Fuori controllo segue Joe Roag (Joe Cole), un agente di polizia che si trova a bordo del treno come passeggero, e Abby Aysgarth (Alexandra Roach), direttrice tecnica ad interim del National Cyber Security Centre (NCSC). Quando il treno viene hackerato e dirottato, i due sono costretti a collaborare in una corsa contro il tempo per salvare i passeggeri e scongiurare una catastrofe. Ma contro chi stanno combattendo? Di chi possono fidarsi? C'è qualcuno a bordo che sa più di quanto lasci intendere? E come possono avere la meglio sul misterioso "Driver", l'autoproclamato regista dell'operazione, che sembra sempre essere un passo avanti a qualsiasi tentativo di fermarlo?
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