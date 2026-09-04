Nightsleeper - Fuori controllo, da stasera la serie tv thriller su Sky

Un treno hackerato, centinaia di passeggeri in pericolo e una corsa contro il tempo per evitare una catastrofe. Da stasera 4 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW arriva la serie tv thriller in sei episodi con Alexandra Roach e Joe Cole, ambientata a bordo di un convoglio in viaggio da Glasgow a Londra finito nelle mani di un gruppo di cybercriminali

Un treno hackerato, centinaia di passeggeri in pericolo e una corsa contro il tempo per evitare una catastrofe. Da stasera 4 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW arriva Nightsleeper - Fuori controllo, la serie tv thriller in sei episodi con Alexandra Roach e Joe Cole, ambientata a bordo di un convoglio in viaggio da Glasgow a Londra finito nelle mani di un gruppo di cybercriminali.

La corsa contro il tempo

Dallo sceneggiatore vincitore del BAFTA Nick Leather (The Control Room), Nightsleeper – Fuori controllo segue Joe Roag (Joe Cole), un agente di polizia che si trova a bordo del treno come passeggero, e Abby Aysgarth (Alexandra Roach), direttrice tecnica ad interim del National Cyber Security Centre (NCSC). Quando il treno viene hackerato e dirottato, i due sono costretti a collaborare in una corsa contro il tempo per salvare i passeggeri e scongiurare una catastrofe. Ma contro chi stanno combattendo? Di chi possono fidarsi? C'è qualcuno a bordo che sa più di quanto lasci intendere? E come possono avere la meglio sul misterioso "Driver", l'autoproclamato regista dell'operazione, che sembra sempre essere un passo avanti a qualsiasi tentativo di fermarlo?