J-Ax, è uscito il nuovo album Vita Morte Miracoli

"A essere famoso dimmi che gusto c'è, se poi non posso dire il ca**o che mi pare" canta J-Ax in Vita Morte Miracoli , il nuovo singolo che dà il titolo al suo nuovo album, un lavoro a ritmo country che si apre con un brano quasi programmatico, Odio la gente con un testo lontano dall'immagine di zio d'Italia che piace ai bambini "per fare capire che questo è un disco per chi mi conosce". Con una carriera iniziata oltre trent'anni J-Ax è un raro caso di longevità: "Se guardo le mie scelte umane e artistiche ne ho fatte più sbagliate che giuste, ma se c'è un segreto è non aver mai voluto copiare ciò che funzionava ma fare cose divertenti per me, togliendomi vari sfizi come ho fatto in Vita Morte Miracoli , perché da circa dieci anni avevo il desiderio di fare un disco country, un genere che porterò avanti, che ascolto da sempre e che oggi è uno dei più autentici e meno avvelenati dal music business".

J-AX "IN ME C'È UNA PARTE TEXANA PAZZA"

J-Ax aggiunge che "invecchiando noti che un capo che ti piaceva oggi invece non ti sta più bene, il country è coerente con l'età che ho. E poi mia moglie è americana. In me c'è una parte texana pazza". Il rapporto di amore e odio per l'America è al centro dell'inno pacifista Yippie Ya Yo, in cui l'artista sottolinea che "non è che se mi piacciono il barbecue e le Harley sono d'accordo con questi pazzi, come noi italiani non siamo tutti per uno, nemmeno gli americani sono tutti per Trump". Considerato uno dei padrini del genere in Italia, oggi "non lo ascolto più - spiega - non ne ho voglia, poi se fa un disco un amico come Jake La Furia lo ascolto volentieri, ma non ho più voglia di scoprire artisti nuovi, se c'è qualcosa di valido mi arriva comunque, ma in macchina o metto country o metto un podcast". Proprio i podcast negli ultimi anni sono diventati "il lato B che sta diventando A, con Non aprite quella podcast siamo il diciassettesimo podcast al mondo su Patreon per numero di iscritti a pagamento": un "miracolo" che "mi dà la possibilità di prendere con molta più calma il resto".