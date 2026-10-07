Pooh, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Sabato 10 e domenica 11 ottobre la storica band arriva all'Inalpi Arena per una doppia data del tour nei palasport "Pooh 60 – La nostra storia", che festeggia i sei decenni di carriera del gruppo

Doppio appuntamento a Torino per i fan dei Pooh.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saliranno sul palco dell'Inalpi Arena, l'ex Pala Alpitour, con il tour Pooh 60 – La nostra storia.

Lo spettacolo celebra i sessant'anni di un gruppo nato a Bologna nel 1966, capace di superare i 100 milioni di dischi venduti e di conquistare Sanremo nel 1990 con Uomini soli. Come nelle altre città, le due serate torinesi non saranno uguali: la band ha infatti annunciato scalette diverse per ciascuna data.

Sessant'anni di musica raccontati dal vivo

La parte del tour nei palazzetti è partita con le due date zero di Bergamo, il 25 e 26 settembre alla ChorusLife Arena, ed è proseguita a Firenze il 2 e 3 ottobre. Lo show ripercorre la carriera del gruppo anche attraverso immagini, grafiche e scenografie, un'idea che richiama il celebre tour del 1991, organizzato per i venticinque anni della band. Non sono previsti brani inediti: secondo quanto spiegato da Red Canzian, il lavoro più difficile è stato proprio selezionare una quarantina di pezzi da un catalogo che ne conta circa quattrocento. Il concerto è anche l'occasione per ricordare due figure fondamentali nella storia del gruppo, il paroliere Valerio Negrini e il batterista Stefano D'Orazio.

Le prossime tappe del tour

Dopo il weekend torinese, i Pooh si sposteranno a Roma, dove suoneranno il 15 e 16 ottobre al Palazzo dello Sport. Il 18 e 19 ottobre sarà la volta di Milano, all'Unipol Forum di Assago, seguita dalle due serate al PalaSele di Eboli il 27 e 28 ottobre. La tournée nei palazzetti italiani si chiuderà infine a Bari, al PalaFlorio, il 30 e 31 ottobre.