Pooh, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Sabato 10 e domenica 11 ottobre la storica band arriva all'Inalpi Arena per una doppia data del tour nei palasport "Pooh 60 – La nostra storia", che festeggia i sei decenni di carriera del gruppo
Doppio appuntamento a Torino per i fan dei Pooh.
Sabato 10 e domenica 11 ottobre Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saliranno sul palco dell'Inalpi Arena, l'ex Pala Alpitour, con il tour Pooh 60 – La nostra storia.
Lo spettacolo celebra i sessant'anni di un gruppo nato a Bologna nel 1966, capace di superare i 100 milioni di dischi venduti e di conquistare Sanremo nel 1990 con Uomini soli. Come nelle altre città, le due serate torinesi non saranno uguali: la band ha infatti annunciato scalette diverse per ciascuna data.
Sessant'anni di musica raccontati dal vivo
La parte del tour nei palazzetti è partita con le due date zero di Bergamo, il 25 e 26 settembre alla ChorusLife Arena, ed è proseguita a Firenze il 2 e 3 ottobre. Lo show ripercorre la carriera del gruppo anche attraverso immagini, grafiche e scenografie, un'idea che richiama il celebre tour del 1991, organizzato per i venticinque anni della band. Non sono previsti brani inediti: secondo quanto spiegato da Red Canzian, il lavoro più difficile è stato proprio selezionare una quarantina di pezzi da un catalogo che ne conta circa quattrocento. Il concerto è anche l'occasione per ricordare due figure fondamentali nella storia del gruppo, il paroliere Valerio Negrini e il batterista Stefano D'Orazio.
Le prossime tappe del tour
Dopo il weekend torinese, i Pooh si sposteranno a Roma, dove suoneranno il 15 e 16 ottobre al Palazzo dello Sport. Il 18 e 19 ottobre sarà la volta di Milano, all'Unipol Forum di Assago, seguita dalle due serate al PalaSele di Eboli il 27 e 28 ottobre. La tournée nei palazzetti italiani si chiuderà infine a Bari, al PalaFlorio, il 30 e 31 ottobre.
La possibile scaletta del concerto
La scaletta dei concerti dei Pooh a Torino non è stata diffusa, ma possiamo prendere come riferimento quella dei concerti tenuti a maggio all'Arena di Verona, dove la band era accompagnata dall'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta da Diego Basso:
Banda nel vento
Quello che non sai
Vieni fuori
In silenzio
Quando una lei va via
Nascerò con te
Buona fortuna
Pronto buongiorno
Lettera da Berlino Est
Io e te per altri giorni
Canterò per te
Amici x sempre
Il cielo è blu
L'altra donna
Stare senza di te
La mia donna
La gabbia
Oceano
L'aquila e il falco
Parsifal
Santa Lucia
Tu dov'eri
Domani
50 primavere
Io ti aspetterò
Mi manchi
In diretta nel vento
Notte a sorpresa
Cercando di te
Pierre
Uomini soli
Giorni infiniti
Se c'è un posto
La donna del mio amico
Che vuoi che sia
Dove sto domani
Ci penserò domani
Piccola Katy
Tanta voglia di lei
Dammi solo un minuto
Non siamo in pericolo
Noi due nel mondo
Stai con me
Io sono vivo
Pensiero
Chi fermerà la musica
Anni senza fiato
A Verona, inoltre, sul palco sono saliti diversi ospiti, tra cui Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini. Nei palasport la selezione dei brani e l'ordine potrebbero cambiare, anche per via della scelta di variare la scaletta tra una sera e l'altra.