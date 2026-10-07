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Pooh, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Musica
©Ansa

Sabato 10 e domenica 11 ottobre la storica band arriva all'Inalpi Arena per una doppia data del tour nei palasport "Pooh 60 – La nostra storia", che festeggia i sei decenni di carriera del gruppo

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Doppio appuntamento a Torino per i fan dei Pooh.

 

Sabato 10 e domenica 11 ottobre Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saliranno sul palco dell'Inalpi Arena, l'ex Pala Alpitour, con il tour Pooh 60 – La nostra storia.

 

Lo spettacolo celebra i sessant'anni di un gruppo nato a Bologna nel 1966, capace di superare i 100 milioni di dischi venduti e di conquistare Sanremo nel 1990 con Uomini soli. Come nelle altre città, le due serate torinesi non saranno uguali: la band ha infatti annunciato scalette diverse per ciascuna data.

Sessant'anni di musica raccontati dal vivo

La parte del tour nei palazzetti è partita con le due date zero di Bergamo, il 25 e 26 settembre alla ChorusLife Arena, ed è proseguita a Firenze il 2 e 3 ottobre. Lo show ripercorre la carriera del gruppo anche attraverso immagini, grafiche e scenografie, un'idea che richiama il celebre tour del 1991, organizzato per i venticinque anni della band. Non sono previsti brani inediti: secondo quanto spiegato da Red Canzian, il lavoro più difficile è stato proprio selezionare una quarantina di pezzi da un catalogo che ne conta circa quattrocento. Il concerto è anche l'occasione per ricordare due figure fondamentali nella storia del gruppo, il paroliere Valerio Negrini e il batterista Stefano D'Orazio.

Le prossime tappe del tour

Dopo il weekend torinese, i Pooh si sposteranno a Roma, dove suoneranno il 15 e 16 ottobre al Palazzo dello Sport. Il 18 e 19 ottobre sarà la volta di Milano, all'Unipol Forum di Assago, seguita dalle due serate al PalaSele di Eboli il 27 e 28 ottobre. La tournée nei palazzetti italiani si chiuderà infine a Bari, al PalaFlorio, il 30 e 31 ottobre.

La possibile scaletta del concerto

La scaletta dei concerti dei Pooh a Torino non è stata diffusa, ma possiamo prendere come riferimento quella dei concerti tenuti a maggio all'Arena di Verona, dove la band era accompagnata dall'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta da Diego Basso:

Banda nel vento

Quello che non sai

Vieni fuori

In silenzio

Quando una lei va via

Nascerò con te

Buona fortuna

Pronto buongiorno

Lettera da Berlino Est

Io e te per altri giorni

Canterò per te

Amici x sempre

Il cielo è blu

L'altra donna

Stare senza di te

La mia donna

La gabbia

Oceano

L'aquila e il falco

Parsifal

Santa Lucia

Tu dov'eri

Domani

50 primavere

Io ti aspetterò

Mi manchi

In diretta nel vento

Notte a sorpresa

Cercando di te

Pierre

Uomini soli

Giorni infiniti

Se c'è un posto

La donna del mio amico

Che vuoi che sia

Dove sto domani

Ci penserò domani

Piccola Katy

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Non siamo in pericolo

Noi due nel mondo

Stai con me

Io sono vivo

Pensiero

Chi fermerà la musica

Anni senza fiato

A Verona, inoltre, sul palco sono saliti diversi ospiti, tra cui Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini. Nei palasport la selezione dei brani e l'ordine potrebbero cambiare, anche per via della scelta di variare la scaletta tra una sera e l'altra.

 

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