Si è spento il 5 ottobre 2026. La causa del decesso non è stata resa nota, ma nel 2024 aveva ricevuto una diagnosi di malattia renale
Il cantante R&B Freddie Jackson, che era stato nominato ai Grammy Awards ed era celebre per successi in vetta alle classifiche come Rock Me Tonight (For Old Times Sake) e You Are My Lady, è morto il 5 ottobre 2026 all’età di 70 anni. La causa del decesso non è stata resa nota. “È con profonda tristezza e il cuore pesante che annunciamo la scomparsa del nostro amato Freddie Jackson, che ieri sera è tornato alla casa del Padre”, ha annunciato un post su Instagram. “Freddie era più di una voce leggendaria. Era un’anima gentile e generosa che amava i suoi fan, la sua famiglia, i suoi amici e la sua musica con tutto sé stesso. Per decenni ci ha regalato le canzoni che sono diventate la colonna sonora delle nostre storie d’amore, delle nostre feste e dei nostri ricordi più preziosi. Questo dono vivrà per sempre”. La dichiarazione ha proseguito: “A tutti coloro che hanno cantato, ballato o provato emozioni quando Freddie saliva sul palco: grazie. Eravate come una famiglia per lui e ha sempre portato con sé il vostro amore. Vi preghiamo di tenere la sua famiglia, i suoi amici e i suoi cari nelle vostre preghiere in questo momento difficile. I dettagli riguardanti le esequie e le modalità per onorare la sua memoria saranno comunicati nei prossimi giorni”. Firmato dalla “famiglia di Freddie Jackson”, il testo ha concluso che l’eredità e la voce del cantante “vivranno per sempre”.
LA DIAGNOSI DI MALATTIA RENALE
Nel 2024 Freddie Jackson aveva annunciato di aver ricevuto una diagnosi di malattia renale e, in un video pubblicato all’epoca, aveva dichiarato che, nonostante il suo percorso fosse stato “difficile”, sperava di “affrontarlo con apertura e resilienza”. Per sensibilizzare l’opinione pubblica, aveva inoltre collaborato con la National Kidney Foundation. “Per me è importante condividere tutto questo con voi, non solo come parte della mia storia personale, ma anche come un modo per fare la differenza in positivo”, aveva detto. “Con questo passo, trasformo la mia esperienza personale in una piattaforma per una maggiore comprensione e sensibilizzazione. Con il vostro aiuto, possiamo lavorare per una maggiore consapevolezza e per risultati migliori per tutte le persone affette da malattie renali”.
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LA CARRIERA
Nato il 2 ottobre 1956 a Manhattan, a New York, e cresciuto ad Harlem, dove aveva trascorso l’infanzia guardando artisti come James Brown e Aretha Franklin esibirsi all’Apollo Theater, Freddie Jackson aveva mosso i primi passi nel mondo della musica gospel presso la White Rock Baptist Church, dove aveva incontrato il suo futuro collaboratore Paul Laurence. “Io vivo il soul. Questo è ciò che si sente nella mia musica o nella musica di qualsiasi cantante nero”, aveva dichiarato in un’intervista a Los Angeles Times nel 1988. Prima di trasferirsi sulla West Coast e diventare il frontman della band Mystic Merlin, aveva suonato nei club di New York, ma ben presto era tornato e nel 1985 aveva pubblicato l’album di debutto Rock Me Tonight. Negli anni Ottanta Jackson aveva dominato le classifiche R&B, dove 10 delle sue canzoni avevano raggiunto il primo posto, compresa la hit Rock Me Tonight, rimasta in cima alle classifiche per sei settimane nel 1985. Nel 1986 aveva poi ottenuto due nomination ai Grammy Awards, rispettivamente come Miglior nuovo artista e per la Miglior interpretazione vocale maschile R&B per il brano You Are My Lady. Nel 2023 aveva pubblicato l’ultimo album. Nel corso della sua carriera aveva inoltre recitato in programmi televisivi come The Golden Girls e aveva duettato con Irene Cara nella colonna sonora del film d’animazione Charlie – Tutti i cani vanno in paradiso (1989).
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