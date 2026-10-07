Si è spento il 5 ottobre 2026. La causa del decesso non è stata resa nota, ma nel 2024 aveva ricevuto una diagnosi di malattia renale Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il cantante R&B Freddie Jackson, che era stato nominato ai Grammy Awards ed era celebre per successi in vetta alle classifiche come Rock Me Tonight (For Old Times Sake) e You Are My Lady, è morto il 5 ottobre 2026 all’età di 70 anni. La causa del decesso non è stata resa nota. “È con profonda tristezza e il cuore pesante che annunciamo la scomparsa del nostro amato Freddie Jackson, che ieri sera è tornato alla casa del Padre”, ha annunciato un post su Instagram. “Freddie era più di una voce leggendaria. Era un’anima gentile e generosa che amava i suoi fan, la sua famiglia, i suoi amici e la sua musica con tutto sé stesso. Per decenni ci ha regalato le canzoni che sono diventate la colonna sonora delle nostre storie d’amore, delle nostre feste e dei nostri ricordi più preziosi. Questo dono vivrà per sempre”. La dichiarazione ha proseguito: “A tutti coloro che hanno cantato, ballato o provato emozioni quando Freddie saliva sul palco: grazie. Eravate come una famiglia per lui e ha sempre portato con sé il vostro amore. Vi preghiamo di tenere la sua famiglia, i suoi amici e i suoi cari nelle vostre preghiere in questo momento difficile. I dettagli riguardanti le esequie e le modalità per onorare la sua memoria saranno comunicati nei prossimi giorni”. Firmato dalla “famiglia di Freddie Jackson”, il testo ha concluso che l’eredità e la voce del cantante “vivranno per sempre”.

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LA DIAGNOSI DI MALATTIA RENALE Nel 2024 Freddie Jackson aveva annunciato di aver ricevuto una diagnosi di malattia renale e, in un video pubblicato all’epoca, aveva dichiarato che, nonostante il suo percorso fosse stato “difficile”, sperava di “affrontarlo con apertura e resilienza”. Per sensibilizzare l’opinione pubblica, aveva inoltre collaborato con la National Kidney Foundation. “Per me è importante condividere tutto questo con voi, non solo come parte della mia storia personale, ma anche come un modo per fare la differenza in positivo”, aveva detto. “Con questo passo, trasformo la mia esperienza personale in una piattaforma per una maggiore comprensione e sensibilizzazione. Con il vostro aiuto, possiamo lavorare per una maggiore consapevolezza e per risultati migliori per tutte le persone affette da malattie renali”. Approfondimento Sass Jordan, la cantante è morta all'età di 65 anni