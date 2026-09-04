Esce oggi, 4 settembre 2026, la registrazione rimasterizzata di un concerto che per anni era stato considerato perduto. La performance risale a metà anni Novanta, quando la band irlandese guidata da Dolores O’Riordan era nel pieno della sua ascesa internazionale Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

I Cranberries tornano con un disco dal valore speciale. Esce oggi, 4 settembre 2026, Live at The London Astoria II, 1994, registrazione rimasterizzata di un concerto che per anni era stato considerato perduto. La performance risale al 1994, quando la band irlandese guidata da Dolores O’Riordan era nel pieno della sua ascesa internazionale. Sul palco del leggendario London Astoria II arrivarono alcuni dei brani destinati a diventare simboli del gruppo, da Linger a Dreams, fino a Zombie. Il concerto arrivò dopo il successo dell’album d’esordio Everybody else is doing it, so why can’t we?, pubblicato nel 1993. I Cranberries erano appena rientrati da un tour negli Stati Uniti e si preparavano alla consacrazione mondiale di No need to argue, uscito nel 1994. “Suonare all’Astoria era un’emozione travolgente, c’era un fermento palpabile”, ha ricordato il batterista Fergal Lawler. La band si ritrovò davanti a molti dei suoi fan più appassionati, in un momento decisivo della propria carriera.

Da Linger a Zombie Lo show propone nove brani che sarebbero poi confluiti in No need to argue. Tra questi c’era anche la super hit della band irlandese Zombie, eseguita in quell’occasione in una versione unica e destinata a diventare uno dei pezzi più rappresentativi dei Cranberries. Il brano, ispirato alle giovani vittime civili del conflitto nordirlandese, sarebbe stato pubblicato come singolo sette mesi dopo. Avrebbe raggiunto il primo posto della Billboard Modern Rock Tracks negli Stati Uniti e le vette delle classifiche in diversi Paesi. Approfondimento Dolores, la leader dei Cranberries rivive in un fumetto pieno d'amore

Quindici tracce dal vivo Il nuovo album raccoglie 15 registrazioni dal vivo. Sette arrivano da Everybody else is doing it, so why can’t we?, comprese Pretty, Linger e Dreams. Nove sono invece legate a No need to argue, con brani come Dreaming my dream, Daffodil lament ed Empty. Nel disco trovano spazio anche Liar, originariamente presente nella colonna sonora di Empire Records del 1995, e So cold in Ireland, lato B del singolo Ode to my family. Il ricordo di Dolores La pubblicazione riporta così al centro la voce di Dolores O’Riordan, scomparsa nel 2018. Negli ultimi anni la musica dei Cranberries è stata protagonista di diverse ristampe celebrative. Nel 2025 la band ha inoltre ricevuto l’Icon Award ai Rolling Stone UK Awards. In quell’occasione il bassista Mike Hogan ha ricordato la cantante: “Ci ha lasciati quasi otto anni fa, quindi il fatto che le nostre canzoni siano durate così a lungo ne è una testimonianza”. Una testimonianza che oggi si rinnova con Live at The London Astoria II, 1994, riportando alla luce uno dei momenti più intensi della storia dei Cranberries. Approfondimento Cranberries, pronte nuove versioni rimasterizzate di No Need to Argue