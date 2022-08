Dolores, la leader dei Cranberries rivive in un fumetto pieno d'amore

Esce oggi, 31 agosto, la biografia della cantante irlandese realizzata da Micol Arianna Beltramini e Francesca Ciregia. Una storia raccontata con delicati silenzi e disegni magnifici che non potrà lasciare indifferenti i fan ascolta articolo Condividi

Il 15 gennaio 2018, in una fredda stanza d’hotel londinese, se ne andava per sempre Dolores O’Riordan. Sola, come forse si sentiva da tempo, per un addio definitivo dopo numerosi arrivederci. La cantante dei Cranberries, leader per caso e per fortuna di una band che ha segnato la musica degli anni ’90, aveva vissuto una vita densa di successo e sofferenza, segnata da traumi infantili che non si possono rimarginare, finita in una vasca da bagno, in un momento in cui il lungo silenzio che la aveva accompagnata nei suoi ultimi anni sembrava rotto, e la band era impegnata in una magnifica tournée con orchestra.

La storia di una ragazza di Limerick

Micol Arianna Beltramini e Francesca Ciregia raccontano questa storia in Dolores, fumetto biografico pubblicato da Edizioni BD (136 pagine, 18 euro), ed è impossibile trattenere le emozioni per chi è cresciuto con le cassette di No Need to Argue, To the Faithful Departed e Bury the Hatchet dentro al walkman. Dolores parte proprio dalla copertina di Bury the Hatchet, disegnata da Francesca Ciregia, per costruire a ritroso il percorso artistico e personale di una ragazza cattolica di Limerick cresciuta in un contesto estremamente umile e improvvisamente diventata una star mondiale.

Dalla musica alla vita vissuta

Album e canzoni dei Cranberries diventano per Beltramini il punto di partenza per ricostruire l'infanzia e l'adolescenza di Dolores, riportando fatti realmente accaduti e aggiungendo un personaggio di fantasia, un amore idealizzato e misterioso, un fantasma che si proietta nel vissuto di Dolores e diventa metro e misura di ogni relazione reale e concreta, compresa quella intensa e proficua con Don Burton, manager dei Duran Duran, marito per 20 anni e padre delle due figlie di Dolores.

Un finale doloroso e delicato

In Dolores è la voce stessa della cantante ad accompagnarci, attraverso stralci di interviste rielaborati, tra le pieghe delle molestie subite da bambina e i mostri combattuti da adulta, fino al tragico epilogo che tutti conosciamo e che viene narrato con delicatezza e poesia, mostrandoci Dolores come una Ofelia melanconica e solitaria, ma finalmente serena. E a tratti, mentre la vediamo rinchiusa in una cella, o nella sua stanza gialla con due sedie, sembra di sentirla cantare davvero, Dolores.

L'importanza dei silenzi

Ma è nei silenzi, nelle parole non dette, nelle vignette e tavole mute, negli incubi ricorrenti della protagonista che si costruisce lo spessore e il peso emotivo di questa sentita biografia. Beltramini non carica le pagine di testo, toglie e alleggerisce ogni volta che può un carico che già di suo è fatto sufficientemente spesso dalle potenti immagini evocate dal magnifico tratto di Francesca Ciregia.

I disegni di Francesca Ciregia

Lo stile ritrattistico che conferisce realismo al racconto, un bianco e nero che sfrutta i grigi per creare sfumature cromatiche ed emotive, i colori che – mai invadenti – esplodono all'improvviso nelle tavole che riprendono le cover degli album o le immagini più potenti dei video di brani come When You're Gone e Zombie, appaiono perfetti per le esigenze narrative di un fumetto in cui sono evidenti l'urgenza e il sentimento. Una biografia evidentemente realizzata da un'amante dei Cranberries, da una fan ancora sofferente, da una persona che nei versi di Dolores O'Riordan ha trovato conforto in uno dei momenti più duri della sua vita. Un'opera scritta con amore e disegnata magistralmente.